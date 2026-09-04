Заправка для борща со свеклой и помидорами: бабушкин рецепт на зиму

Заправка для борща на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка станет настоящим спасением в холодное время года. Все овощи уже протушены и хорошо пропитаны специями, поэтому приготовление борща занимает гораздо меньше времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная свекла — 1,5 кг;

морковь — 1 кг;

лук — 1 кг;

помидоры — 2 кг;

болгарский перец — 500 г;

перец чили — 1–2 шт.;

чеснок — 1 головка;

растительное масло — 250 мл;

лавровый лист — 3 шт.;

чёрный перец — ½ ч. л.;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 5 ст. л.;

уксус 9% — 70 мл.

Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать, морковь и свеклу натереть, сладкий перец нарезать соломкой. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку, чили и чеснок также измельчить. В большой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук 8–10 минут. Добавить морковь и свеклу и готовить ещё около 10 минут. Добавить оба вида перца, помидоры, чеснок, лавровый лист, черный перец, соль и сахар. Перемешать и тушить на слабом огне примерно 30 минут. Добавить уксус, перемешать и сразу снять с плиты. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть. Банки перевернуть, укрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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