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Главная Вкус Заправка для борща на зиму "От бабушки": все в одной банке

Заправка для борща на зиму "От бабушки": все в одной банке

Ua ru
4 сентября 2026 01:04
Заправка для борща со свеклой и помидорами: бабушкин рецепт на зиму
Заправка для борща на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка станет настоящим спасением в холодное время года. Все овощи уже протушены и хорошо пропитаны специями, поэтому приготовление борща занимает гораздо меньше времени.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная свекла — 1,5 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • лук — 1 кг;
  • помидоры — 2 кг;
  • болгарский перец — 500 г;
  • перец чили — 1–2 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • растительное масло — 250 мл;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • чёрный перец — ½ ч. л.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • уксус 9% — 70 мл.
рецепт борщової заправки на зиму
Заправка для борща. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать, морковь и свеклу натереть, сладкий перец нарезать соломкой.
  2. Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку, чили и чеснок также измельчить.
  3. В большой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук 8–10 минут. Добавить морковь и свеклу и готовить ещё около 10 минут.
  4. Добавить оба вида перца, помидоры, чеснок, лавровый лист, черный перец, соль и сахар.
  5. Перемешать и тушить на слабом огне примерно 30 минут.
  6. Добавить уксус, перемешать и сразу снять с плиты.
  7. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
  8. Банки перевернуть, укрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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консервация рецепт заготовка на зиму заправка для борща
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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