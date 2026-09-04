Заправка для борща со свеклой и помидорами: бабушкин рецепт на зиму

Заправка для борща на зиму "От бабушки": все в одной банке
Ua ru
4 сентября 2026 01:04
Заправка для борща на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Эта заготовка станет настоящим спасением в холодное время года. Все овощи уже протушены и хорошо пропитаны специями, поэтому приготовление борща занимает гораздо меньше времени.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенная свекла — 1,5 кг;
- морковь — 1 кг;
- лук — 1 кг;
- помидоры — 2 кг;
- болгарский перец — 500 г;
- перец чили — 1–2 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- растительное масло — 250 мл;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чёрный перец — ½ ч. л.;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 5 ст. л.;
- уксус 9% — 70 мл.
Способ приготовления
- Лук нарезать, морковь и свеклу натереть, сладкий перец нарезать соломкой.
- Помидоры измельчить блендером или пропустить через мясорубку, чили и чеснок также измельчить.
- В большой кастрюле разогреть растительное масло, обжарить лук 8–10 минут. Добавить морковь и свеклу и готовить ещё около 10 минут.
- Добавить оба вида перца, помидоры, чеснок, лавровый лист, черный перец, соль и сахар.
- Перемешать и тушить на слабом огне примерно 30 минут.
- Добавить уксус, перемешать и сразу снять с плиты.
- Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
- Банки перевернуть, укрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
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