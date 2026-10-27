Маринований буряк на зиму цілим у банках: зручно для всіх салатів
Не поспішайте викидати дрібний буряк після збору врожаю. Його можна замаринувати цілим і взимку не витрачати час на тривале варіння овочів для салатів. Достатньо відкрити банку, дістати потрібну кількість буряка й натерти або нарізати його для улюбленої страви.
Рецепт опублікував сайт Майстерня ідей, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк відварений — скільки поміститься в банки.
Для маринаду на 1 л води:
- вода — 1 л;
- цукор — 80 г;
- сіль — 25 г;
- оцет 9% — 60 мл.
Спосіб приготування
- Буряк ретельно вимити щіткою та відварити до м’якості. Остудити й очистити від шкірки.
- Чисті банки щільно наповнити буряком, розміщуючи більші коренеплоди знизу, а дрібніші — зверху.
- У воду додати цукор і сіль, довести до кипіння, помішуючи до розчинення.
- Додати оцет, прокип’ятити кілька секунд і залити буряк гарячим маринадом.
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