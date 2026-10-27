Маринований буряк. Фото: maisternia-idei

Не поспішайте викидати дрібний буряк після збору врожаю. Його можна замаринувати цілим і взимку не витрачати час на тривале варіння овочів для салатів. Достатньо відкрити банку, дістати потрібну кількість буряка й натерти або нарізати його для улюбленої страви.

Рецепт опублікував сайт Майстерня ідей, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк відварений — скільки поміститься в банки.

Для маринаду на 1 л води:

вода — 1 л;

цукор — 80 г;

сіль — 25 г;

оцет 9% — 60 мл.

Буряки в банці. Фото: maisternia-idei

Спосіб приготування

Буряк ретельно вимити щіткою та відварити до м’якості. Остудити й очистити від шкірки. Чисті банки щільно наповнити буряком, розміщуючи більші коренеплоди знизу, а дрібніші — зверху. У воду додати цукор і сіль, довести до кипіння, помішуючи до розчинення. Додати оцет, прокип’ятити кілька секунд і залити буряк гарячим маринадом.

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