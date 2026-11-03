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Головна Смак Квашений буряк "3 в 1" на зиму: до борщу, на салат або як закуска

Квашений буряк "3 в 1" на зиму: до борщу, на салат або як закуска

Ua ru
3 листопада 2026 12:04
Квашений буряк на зиму: універсальна заготівля для борщу, салатів і закусок
Тертий буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Квашений буряк виходить соковитим, ароматним і приємно кислуватим. Його можна додавати до борщу, готувати з нього салати або подавати як самостійну закуску з олією та часником.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк очищений — 3 кг;
  • сіль — 75 г;
  • цукор — 1 ст. л.

Для подачі:

  • цибуля або часник — до смаку;
  • олія — до смаку.
рецепт тертого квашеного буряка
Сирий буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою.
  2. Додати сіль і цукор, ретельно перемішати та трохи пом’яти руками, щоб овоч пустив сік.
  3. Щільно розкласти буряк у чисті скляні банки, залишивши зверху трохи вільного місця.
  4. Притиснути харчовим гнітом, щоб овоч залишався повністю зануреним у власному соку.
  5. Накрити кришкою для ферментації.
  6. Залишити за кімнатної температури без прямого сонячного проміння.
  7. Щодня перевіряти, чи весь буряк перебуває під розсолом.
  8. Через 3–4 дні може стати помітним бродіння, але орієнтуватися потрібно на завершення ферментації. 
  9. Готовий буряк разом із розсолом поставити в холодильник.

Для салату відцідити потрібну порцію, додати цибулю або часник та олію. До борщу класти після того, як картопля стане м’якою. А як закуску подавати з олією до картоплі, м’яса або чорного хліба.

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салат рецепт заправка для борщу буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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