Квашений буряк на зиму: універсальна заготівля для борщу, салатів і закусок

Квашений буряк "3 в 1" на зиму: до борщу, на салат або як закуска
Ua ru
3 листопада 2026 12:04
Тертий буряк. Фото: smachnenke.com.ua
Квашений буряк виходить соковитим, ароматним і приємно кислуватим. Його можна додавати до борщу, готувати з нього салати або подавати як самостійну закуску з олією та часником.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк очищений — 3 кг;
- сіль — 75 г;
- цукор — 1 ст. л.
Для подачі:
- цибуля або часник — до смаку;
- олія — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк натерти на великій тертці або нарізати тонкою соломкою.
- Додати сіль і цукор, ретельно перемішати та трохи пом’яти руками, щоб овоч пустив сік.
- Щільно розкласти буряк у чисті скляні банки, залишивши зверху трохи вільного місця.
- Притиснути харчовим гнітом, щоб овоч залишався повністю зануреним у власному соку.
- Накрити кришкою для ферментації.
- Залишити за кімнатної температури без прямого сонячного проміння.
- Щодня перевіряти, чи весь буряк перебуває під розсолом.
- Через 3–4 дні може стати помітним бродіння, але орієнтуватися потрібно на завершення ферментації.
- Готовий буряк разом із розсолом поставити в холодильник.
Для салату відцідити потрібну порцію, додати цибулю або часник та олію. До борщу класти після того, як картопля стане м’якою. А як закуску подавати з олією до картоплі, м’яса або чорного хліба.
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