Универсальная намазка со свеклой и плавленым сыром: на хлеб или в салат
Ua ru
6 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Закуска со свеклой и плавленым сыром. Фото: smachnenke.com.ua
Эту универсальную закуску можно подавать как самостоятельный салат или использовать для бутербродов. Готовится она просто, а остроту и консистенцию легко регулировать по своему вкусу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- плавленые сырки — 2 шт.;
- вареные яйца — 2 шт.;
- варёная свекла — 3 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- греческий йогурт — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Охлажденную свеклу и вареные яйца очистить и натереть на крупной терке.
- Плавленые сырки немного подержать в холодильнике, чтобы их было легче натереть, и добавить к остальным ингредиентам.
- Чеснок пропустить через пресс, добавить в смесь.
- Добавить греческий йогурт и майонез, тщательно перемешать до желаемой консистенции.
- Посолить, поперчить и подавать как салат или намазывать на ломтики хлеба.
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