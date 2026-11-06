Закуска со свеклой и плавленым сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Эту универсальную закуску можно подавать как самостоятельный салат или использовать для бутербродов. Готовится она просто, а остроту и консистенцию легко регулировать по своему вкусу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

плавленые сырки — 2 шт.;

вареные яйца — 2 шт.;

варёная свекла — 3 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

греческий йогурт — по вкусу;

майонез — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Охлажденную свеклу и вареные яйца очистить и натереть на крупной терке. Плавленые сырки немного подержать в холодильнике, чтобы их было легче натереть, и добавить к остальным ингредиентам. Чеснок пропустить через пресс, добавить в смесь. Добавить греческий йогурт и майонез, тщательно перемешать до желаемой консистенции. Посолить, поперчить и подавать как салат или намазывать на ломтики хлеба.

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