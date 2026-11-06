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Главная Вкус Универсальная намазка со свеклой и плавленым сыром: на хлеб или в салат

Универсальная намазка со свеклой и плавленым сыром: на хлеб или в салат

Ua ru
6 ноября 2026 21:04
Свекольная паста с плавленым сыром: нежная закуска за 10 минут Фото: smachnenke.com.ua
Закуска со свеклой и плавленым сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Эту универсальную закуску можно подавать как самостоятельный салат или использовать для бутербродов. Готовится она просто, а остроту и консистенцию легко регулировать по своему вкусу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • варёная свекла — 3 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • греческий йогурт — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Охлажденную свеклу и вареные яйца очистить и натереть на крупной терке.
  2. Плавленые сырки немного подержать в холодильнике, чтобы их было легче натереть, и добавить к остальным ингредиентам.
  3. Чеснок пропустить через пресс, добавить в смесь.
  4. Добавить греческий йогурт и майонез, тщательно перемешать до желаемой консистенции.
  5. Посолить, поперчить и подавать как салат или намазывать на ломтики хлеба.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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