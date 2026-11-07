Свекольный салат с морковью и орехами: простая закуска на каждый день

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, подойдет к мясным блюдам и станет удачной повседневной закуской. Для более нежного вкуса можно использовать сметану, а для более насыщенного — майонез.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

варёная свекла — 2 средних шт.;

сырая морковь — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

грецкие орехи — 1 горсть;

сметана или майонез — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить охлажденную свеклу и морковь, натереть на крупной терке и переложить в миску. Добавить измельченный чеснок и измельченные грецкие орехи. Заправить сметаной или майонезом, посолить по вкусу и тщательно перемешать. Перед подачей по желанию немного охладить.

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