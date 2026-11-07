Свекольный салат с морковью и орехами: простая закуска на каждый день

Салат из свеклы "Здоровье": подходит на каждый день ко всем блюдам
Ua ru
7 ноября 2026 12:14
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, подойдет к мясным блюдам и станет удачной повседневной закуской. Для более нежного вкуса можно использовать сметану, а для более насыщенного — майонез.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- варёная свекла — 2 средних шт.;
- сырая морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- грецкие орехи — 1 горсть;
- сметана или майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистить охлажденную свеклу и морковь, натереть на крупной терке и переложить в миску.
- Добавить измельченный чеснок и измельченные грецкие орехи.
- Заправить сметаной или майонезом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.
- Перед подачей по желанию немного охладить.
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