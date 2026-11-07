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Главная Вкус Салат из свеклы "Здоровье": подходит на каждый день ко всем блюдам

Салат из свеклы "Здоровье": подходит на каждый день ко всем блюдам

Ua ru
7 ноября 2026 12:14
Свекольный салат с морковью и орехами: простая закуска на каждый день
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат станет отличным дополнением к обеду или ужину, подойдет к мясным блюдам и станет удачной повседневной закуской. Для более нежного вкуса можно использовать сметану, а для более насыщенного — майонез.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • варёная свекла — 2 средних шт.;
  • сырая морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • грецкие орехи — 1 горсть;
  • сметана или майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.
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Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить охлажденную свеклу и морковь, натереть на крупной терке и переложить в миску.
  2. Добавить измельченный чеснок и измельченные грецкие орехи.
  3. Заправить сметаной или майонезом, посолить по вкусу и тщательно перемешать.
  4. Перед подачей по желанию немного охладить.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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