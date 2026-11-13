Буряковий салат із зеленим горошком: оригінальний рецепт із домашнім соусом

Новий салат з буряка на кожен день та на свято: рецепт за 10 хвилин
Ua ru
13 листопада 2026 21:44
Салат з буряка. Фото: кадр з відео
Цей салат легко приготувати як для звичайного обіду, так і для святкового столу. Він виходить яскравим, ароматним і ситним, а пікантна заправка з гірчицею та часником чудово об’єднує всі інгредієнти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк — 2 шт. (400–500 г);
- консервований горошок — 1 банка;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- петрушка — невеликий пучок;
- рослинна олія — для смаження;
- чорний мелений перець — ½ ч. л. або до смаку.
Для домашнього соусу:
- рідина з консервованого горошку — 50 мл;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л. без гірки;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- часник — 1 ч. л.;
- рослинна олія без запаху — 150 мл.
Спосіб приготування
- Буряк натерти на тертці для корейської моркви.
- Додати консервований горошок і подрібнену петрушку.
- Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до золотистості.
- Додати чорний перець, прогріти й залишити охолоджуватися.
- Для соусу з’єднати рідину з горошку, сіль, цукор, гірчицю та часник.
- Збити занурювальним блендером, поступово вливаючи олію, до густої однорідної консистенції.
- До салату додати охолоджену цибулю, заправити кількома ложками соусу й перемішати. За потреби досолити до смаку.
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