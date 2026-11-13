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Головна Смак Новий салат з буряка на кожен день та на свято: рецепт за 10 хвилин

Новий салат з буряка на кожен день та на свято: рецепт за 10 хвилин

Ua ru
13 листопада 2026 21:44
Буряковий салат із зеленим горошком: оригінальний рецепт із домашнім соусом
Салат з буряка. Фото: кадр з відео

Цей салат легко приготувати як для звичайного обіду, так і для святкового столу. Він виходить яскравим, ароматним і ситним, а пікантна заправка з гірчицею та часником чудово об’єднує всі інгредієнти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 2 шт. (400–500 г);
  • консервований горошок — 1 банка;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • рослинна олія — для смаження;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л. або до смаку.

Для домашнього соусу:

  • рідина з консервованого горошку — 50 мл;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л. без гірки;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник — 1 ч. л.;
  • рослинна олія без запаху — 150 мл.
рецепт салату з буряком
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Буряк натерти на тертці для корейської моркви.
  2. Додати консервований горошок і подрібнену петрушку.
  3. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до золотистості.
  4. Додати чорний перець, прогріти й залишити охолоджуватися.
  5. Для соусу з’єднати рідину з горошку, сіль, цукор, гірчицю та часник.
  6. Збити занурювальним блендером, поступово вливаючи олію, до густої однорідної консистенції.
  7. До салату додати охолоджену цибулю, заправити кількома ложками соусу й перемішати. За потреби досолити до смаку.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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