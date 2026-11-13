Буряковий салат із зеленим горошком: оригінальний рецепт із домашнім соусом

Салат з буряка. Фото: кадр з відео

Цей салат легко приготувати як для звичайного обіду, так і для святкового столу. Він виходить яскравим, ароматним і ситним, а пікантна заправка з гірчицею та часником чудово об’єднує всі інгредієнти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 2 шт. (400–500 г);

консервований горошок — 1 банка;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

петрушка — невеликий пучок;

рослинна олія — для смаження;

чорний мелений перець — ½ ч. л. або до смаку.

Для домашнього соусу:

рідина з консервованого горошку — 50 мл;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л. без гірки;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 ч. л.;

рослинна олія без запаху — 150 мл.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Буряк натерти на тертці для корейської моркви. Додати консервований горошок і подрібнену петрушку. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити до золотистості. Додати чорний перець, прогріти й залишити охолоджуватися. Для соусу з’єднати рідину з горошку, сіль, цукор, гірчицю та часник. Збити занурювальним блендером, поступово вливаючи олію, до густої однорідної консистенції. До салату додати охолоджену цибулю, заправити кількома ложками соусу й перемішати. За потреби досолити до смаку.

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