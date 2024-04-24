Які продукти переоцінюють і чим їх краще замінити — поради від дієтологині

Молода дівчина, яка їсть за столом. Фото: IndiaTimes

Деякі люди, які стежать за своїм здоров’ям, роблять серйозні помилки в плані різних дієт. Наприклад, вони не знають, які продукти, насправді, є дуже шкідливими, а яка їжа, навпаки, дуже недооцінюється, адже має позитивний вплив на організм людини.

Про це повідомляє New York Post.

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Дієтологиня Клер Сорлі стверджує, що різні колагенові порошки, які поліпшують еластичність шкіри, роблять волосся блискучими і зміцнюють стан здоров’я кісток людини, дуже шкідливі. За її словами, краще вживати саме продукти харчування, коли йдеться про здоров’я волосся, нігтів, шкіри і суглобів людини.

Справа в тому, що різні штучні препарати мають у своєму складі дивні добавки, через що людина може відчувати здуття в животі. Тому дієтологиня радять додати до свого раціону бульйон з кісток, який має у своєму складі колаген, і малину з великою кількістю клітковини.

Кістковий бульйон, яким варто замінити колагенові порошки. Фото: Freepik

До того ж, люди переоцінюють різні пробіотичні добавки, які покращують здоров’я кишківника і позбавляють людину різних проблем з травленням. Клер Сорлі каже, що замінити ці добавки краще квашеною капустою, яка має у своєму складі набагато більше штамів пробіотиків.

"Не потрібно споживати багато з квашеною капустою, можна почати всього з однієї чайної ложки на день. Квашена капуста — це продукт, який міститиме пре- і пробіотики, до того ж, цей продукт — дуже доступний", — стверджує дієтологиня.

Квашена капуста, яка містить пре- і пробіотики. Фото: Pinterest

Що допоможе покращити сон

За словами дієтологині, щоб швидше заснути і покращити якість сну, варто додати до свого раціону трав’яний чай Sleepytime. Цей напій має у своєму складі:

Ромашку

М'яту

Лемонграс

Квіти липи

Листя ожини

Квіти апельсина

Глід

Бутони троянд

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