Какие продукты переоценивают и чем их лучше заменить — советы от диетолога

Молодая девушка, которая ест за столом. Фото: IndiaTimes

Некоторые люди, которые следят за своим здоровьем, делают серьезные ошибки в плане разных диет. Например, они не знают, какие продукты, на самом деле, очень вредны, а какая пища, наоборот, очень недооценивается, ведь оказывает положительное влияние на организм человека.

Об этом сообщает New York Post.

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Диетолог Клэр Сорли утверждает, что различные коллагеновые порошки, которые улучшают эластичность кожи, делают волосы блестящими и укрепляют состояние здоровья костей человека, очень вредны. По ее словам, лучше употреблять именно продукты питания, когда речь идет о здоровье волос, ногтей, кожи и суставов человека.

Дело в том, что разные искусственные препараты имеют в своем составе странные добавки, из-за чего человек может испытывать вздутие в животе. Поэтому диетологи советуют добавить в свой рацион бульон из костей, который имеет в своем составе коллаген, и малину с большим количеством клетчатки.

Костный бульон, которым следует заменить коллагеновые порошки. Фото: Freepik

К тому же, люди переоценивают различные пробиотические добавки, которые улучшают здоровье кишечника и лишают человека разных проблем с пищеварением. Клэр Сорли говорит, что заменить эти добавки лучше квашеной капустой, имеющей в своем составе гораздо больше штаммов пробиотиков.

"Не нужно потреблять много с квашеной капустой, можно начать всего с одной чайной ложки в день. Квашеная капуста — это продукт, который будет содержать пре- и пробиотики, к тому же, этот продукт — очень доступен", — утверждает диетолог.

Квашеная капуста, содержащая пре- и пробиотики. Фото: Pinterest

Что поможет улучшить сон

По словам диетолога, чтобы быстрее заснуть и улучшить качество сна, следует добавить в свой рацион травяной чай Sleepytime. Этот напиток имеет в своем составе:

Ромашку

Мяту

Лемонграсс

Цветы липы

Листья ежевики

Цветы апельсина

Боярышник

Бутоны роз

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