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Чем можно заменить препараты для укрепления волос и ногтей — недооцененные продукты

24 апреля 2024 21:00
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Какие продукты переоценивают и чем их лучше заменить — советы от диетолога
Молодая девушка, которая ест за столом. Фото: IndiaTimes
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Некоторые люди, которые следят за своим здоровьем, делают серьезные ошибки в плане разных диет. Например, они не знают, какие продукты, на самом деле, очень вредны, а какая пища, наоборот, очень недооценивается, ведь оказывает положительное влияние на организм человека.

Об этом сообщает New York Post.

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Какие продукты считаются переоцененными и чем их следует заменить

Диетолог Клэр Сорли утверждает, что различные коллагеновые порошки, которые улучшают эластичность кожи, делают волосы блестящими и укрепляют состояние здоровья костей человека, очень вредны. По ее словам, лучше употреблять именно продукты питания, когда речь идет о здоровье волос, ногтей, кожи и суставов человека.

Дело в том, что разные искусственные препараты имеют в своем составе странные добавки, из-за чего человек может испытывать вздутие в животе. Поэтому диетологи советуют добавить в свой рацион бульон из костей, который имеет в своем составе коллаген, и малину с большим количеством клетчатки.

Костный бульон
Костный бульон, которым следует заменить коллагеновые порошки. Фото: Freepik

К тому же, люди переоценивают различные пробиотические добавки, которые улучшают здоровье кишечника и лишают человека разных проблем с пищеварением. Клэр Сорли говорит, что заменить эти добавки лучше квашеной капустой, имеющей в своем составе гораздо больше штаммов пробиотиков.

"Не нужно потреблять много с квашеной капустой, можно начать всего с одной чайной ложки в день. Квашеная капуста — это продукт, который будет содержать пре- и пробиотики, к тому же, этот продукт — очень доступен", — утверждает диетолог.

Квашеная капуста
Квашеная капуста, содержащая пре- и пробиотики. Фото: Pinterest

Что поможет улучшить сон

По словам диетолога, чтобы быстрее заснуть и улучшить качество сна, следует добавить в свой рацион травяной чай Sleepytime. Этот напиток имеет в своем составе:

  • Ромашку
  • Мяту
  • Лемонграсс
  • Цветы липы
  • Листья ежевики
  • Цветы апельсина
  • Боярышник
  • Бутоны роз

Напомним, мы писали о том, какие части курицы ни в коем случае нельзя употреблять.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты с большим содержанием жира считаются самыми полезными.

Также мы сообщали о том, почему чай из лаврового листа медики советуют употреблять.

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