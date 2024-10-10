Чим корисні квашені продукти – найкращі вітамінні заготівлі на зиму.

Квашені продукти. Фото: Freepik

Квашені продукти — це не тільки смачно, а й корисно для здоров'я. Вони багаті на вітаміни і корисні бактерії, які зміцнюють імунітет і підтримують організм взимку. Дізнайтеся, які квашені заготовки варто включити до свого раціону.

Новини.LIVE зібрали інформацію про користь квашених продуктів для здоров'я.

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Квашені продукти є цінним джерелом вітамінів, мікроелементів та корисних бактерій, які сприяють зміцненню імунітету, покращенню травлення та загальному стану здоров'я. Завдяки процесу ферментації в овочах та фруктах зберігаються всі корисні властивості, а також утворюються нові біоактивні сполуки.

Поліпшують травлення

Квашені продукти містять пробіотики — корисні бактерії, які підтримують здорову мікрофлору кишечника. Вони сприяють кращому засвоєнню поживних речовин та нормалізують роботу травної системи.

Зміцнюють імунітет

Корисні бактерії, присутні у квашених продуктах, допомагають боротися з патогенними мікроорганізмами та вірусами. Регулярне вживання квашених продуктів підвищує загальну опірність організму до захворювань.

Збагачують організм вітамінами

Квашені овочі багаті на вітамін С, який зміцнює імунітет і підтримує здоров'я шкіри та судин. Також у них містяться вітаміни групи В, важливі для нервової системи та енергетичного обміну.

Містять антиоксиданти

Ферментація дозволяє зберегти антиоксидантні властивості овочів, що допомагає боротися зі старінням клітин та підтримувати здоров'я серцево-судинної системи.

Сприяють детоксикації організму

Пробіотики у квашених продуктах допомагають виводити токсини з організму, підтримуючи роботу печінки та нирок.

Поліпшують метаболізм

Квашені продукти багаті на клітковину і пробіотики, які стимулюють обмін речовин і допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Список квашених продуктів

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашена капуста

Один з найпопулярніших квашених продуктів, багатий на вітамін С і клітковиною. Її корисні властивості підтримують імунну систему та травлення.

Квашені огірки

Квашені огірки містять вітаміни К і С, а також пробіотики, які сприяють здоров'ю кишечника та зменшують запальні процеси в організмі.

Квашені помідори

Помідори зберігають свої антиоксидантні властивості у процесі ферментації, допомагаючи боротися з вільними радикалами та підтримувати здоров'я серця.

Квашений буряк

Квашений буряк багатий на залізо, калій і вітаміни групи В. Він покращує кровообіг і підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи.

Квашений часник

Під час ферментації часник зберігає свої антисептичні та протизапальні властивості, а також стає легшим для травлення.

Квашені продукти. Фото: Freepik

Квашені яблука

Квашені яблука зберігають велику кількість вітамінів та мінералів, що підтримують імунну систему та нормалізують травлення.

Квашені баклажани

Квашені баклажани містять багато клітковини та антиоксидантів, які допомагають покращувати метаболізм та підтримують здоров'я кишечника.

Квашені патисони та кабачки

Ці овочі містять низьку кількість калорій, але багаті на клітковину і мінерали, що робить їх ідеальними для підтримки здоров'я шлунково-кишкового тракту.

Квашені продукти - це справжня криниця корисних речовин, які допомагають зміцнювати імунітет, підтримують здоров'я шлунково-кишкового тракту і зберігають енергію і бадьорість в холодну пору року. Регулярне вживання таких продуктів сприяє покращенню самопочуття та підвищує захисні сили організму.

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