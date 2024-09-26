Коли і як квасити капусту у жовтні 2024 за місячним календарем — дати та поради

Жінка квасить капусту на кухні. Фото: Shuttestock

Квашена капуста — це не лише смачний, а й корисний продукт, який надзвичайно популярний у багатьох українських сім'ях. Її починають готувати восени, коли збирають з грядок перші свіжі качани. Щоб страва була смачна, хрумка та соковита, варто скористатися місячним календарем на жовтень 2024 року.

Новини.LIVE ділиться найкращими датами для заготовки капусти на зиму та застереженнями, коли і як капусту засолювати не можна.

Читайте також:

Фази Місяця у жовтні 2024 року

Місяць, що спадає — 1 жовтня;

Новий Місяць у знаку Терези — 2 жовтня о 21:49 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 3 по 16 жовтня;

Повня у знаку Телець — 17 жовтня о 14:26 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 18 по 31 жовтня;

Сонячне затемнення (кільцеподібне) — 2 жовтня, триватиме шість годин — з 18:44 до 00:46 за київським часом, максимальна фаза — о 21:46;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: Depositphotos

Коли квасити капусту — вплив Місяця та зірок

Астрологи стверджують, що наш супутник здатен впливати на усе живе на Землі. І, природно, цьому впливу піддаються й бактерії, які запускають процес бродіння, перетворюючи звичайну капусту на кулінарний шедевр.

Як фази Місяця впливають на процес бродіння та засолки капусти:

Повня — не можна готувати страву, оскільки вона вийде прісною, а капуста занадто м'якою;

— не можна готувати страву, оскільки вона вийде прісною, а капуста занадто м'якою; Молодик — продукт виходить кислим, така капуста довго зберігатися не буде;

— продукт виходить кислим, така капуста довго зберігатися не буде; Місяць, що спадає — бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, тому капуста може гірше просолитися або процес займе більше часу;

— бактерії, відповідальні за бродіння, менш активні, тому капуста може гірше просолитися або процес займе більше часу; Місяць, що зростає — ідеальний період для заквашування капусти, страва вийде соковитою, хрумкою, в міру солодкою та кислою.

Також варто звернути увагу на знак Зодіаку, під впливом якого перебуває наш супутник. Вдалими будуть періоди, коли господарюють:

Овен;

Телець;

Лев;

Козеріг;

Стрілець.

Коли Місяць перебуває у цих знаках квасити капусту не можна:

Діва;

Риби;

Рак;

Скорпіон.

Заготовка капусти на зиму. Фото: Depositphotos

Сприятливі для засолювання капусти дні в жовтні 2024 за місячним календарем

Найкраще буде засолити капусту в такі дні: 8, 9, 10, 18, 19, 20, 25 жовтня.

Нейтральні дні для заготовки капусти на зиму: 3, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 30, 31 жовтня.

Які дні несприятливі для квашення капусти в жовтні 2024 року

Найнесприятливіші дні для засолки капусти на зиму: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29 жовтня.

Заготовка капусти на зиму. Фото: Depositphotos

Яку капусту краще не солити

Експерти-кулінари радять не використовувати для заготовок на зиму та довгого зберігання таку капусту:

ранні, молоді та маленькі качани — вони недостатньо тверді й дадуть мало соку;

сорти, призначені для зберігання — вони зазвичай мають жорстке листя, яке буде ламатися, а соку не дасть;

зелені сорти — вони не підходять для заготовок на зиму, лише білокачанні.

Кухар нарізає капусту для засолки. Фото: Shuttestock

Яких помилок треба уникати під час квашення капусти

Уникаючи цих помилок під час приготування квашеної капусти, можна зробити смачну та корисну страву:

не квасити того самого дня, коли був зрізаний качан — він має полежати після зрізання один-два тижні;

не використовувати різні види солі та йодовану — підходить виключно кухонна сіль;

недоливати розсіл — через це капуста темніє і починає псуватися;

недостатньо сильно утрамбовувати в банку капусту — заготівля не просолюється так, як потрібно.

Також не радимо ставити засолену капусту одразу в холодне приміщення, оскільки процес бродіння не запуститься й квашена страва не вийде.

Щоб капуста забродила, температура повітря має бути не нижче ніж 18°C. Тримайте у теплому приміщенні капусту 2-3 дні, коли процес бродіння завершиться, можна ставити заготовку в холодильник або інше холодне місце.

Раніше ми розповідали, навіщо до квашеної капусти додавати мед.

Нагадаємо, ми ділилися найсмачнішим рецептом гострої квашеної пекінської капусти.

Також радимо дізнатися, як зробити квашену капусту соковитою і хрумкою.