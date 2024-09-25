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Навіщо до квашеної капусти додавати мед — рецепт зимової закуски, що вас здивує

25 вересня 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Що буде, якщо до квашеної капусти додати мед — рецепт зимової закуски, що здивує
Смачна квашена капуста з натуральним медом. Колаж: Новини.LIVE
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашена капуста — класична українська закуска, яка радує смаком і користю. Її традиційно готують у холодну пору року. Зазвичай для маринаду використовують сіль та цукор. Проте наші прабабусі використовували інший інгредієнт — мед. 

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Ділимося з вами особливим рецептом квашеної капусти з медом. Ця зимова закуска точно увійде до списку ваших найулюбленіших!  

Що буде, якщо до квашеної капусти додати мед

Мед не лише підкреслить натуральну солодкість капусти, а й додасть нових особливих смакових відтінків, збалансує кислотність та зробить страву більш соковитою. Така капуста на смак та аромат буде більш ніжна та витончена. І звичайно, вітамінів у такій закусці буде вдвічі більше. 

Загалом, мед може перетворити традиційну квашену капусту на вишукану страву.

 

Що буде, якщо до квашеної капусти додати мед
Свіжий мед у банці. Фото: depositphotos.com

Рецепт квашеної капусти з медом 

На 3-літрову банку вам знадобиться така кількість інгредієнтів:

  • капуста — 2,5-3 кг;
  • морква — 400 г (2 шт.);
  • сіль — 1 ст. л. без гірки (приблизно 20 г);
  • мед — 1 ст. л. (30-35 г);
  • духмяний горошок — 4 шт.;
  • перець чорний горошком — 7 шт.;
  • вода — 1-1,5 л. 

Як приготувати квашену капусту з медом

Готуємо неймовірно смачну страву покроково: 

  1. Нашаткуйте тоненько капусту. 
  2. Моркву потріть на велику терку та перемішайте з капустою. Додайте духмяний та чорний горошок. За бажанням можна додати трохи лаврового листа. 
  3. Далі готуємо маринад. Воду необхідно підігріти, щоб сіль та мед гарно розчинилися. Залишити розчин, щоб він охолонув. 
  4. Щільно утрамбувати у скляну банку.
  5. Залити розсолом, прикрити та залишити на столі на 1,5-3 дні. Чим тепліше, тим швидше кваситься капуста.
  6. У цей період обов'язково випускайте гази, які утворюються, за допомогою, наприклад, палички для суші або дерев'яної тонкої ложки (тільки не металевим предметом). 

Готову капусту обов'язково поставити в холодильник. Подавати із запашною олійкою і цибулькою.

 

Як приготувати квашену капусту з медом
Квашена капуста у тарілці. Фото: depositphotos.com

Пропонуємо подивитися також відеорецепт квашеної капусти з медом:

 

Раніше ми розповідали, як зробити квашену капусту соковитою і хрумкою.

Нагадаємо, ми ділилися найсмачнішим рецептом гострої квашеної пекінської капусти. Страва буде соковитою, хрумкою та пікантною. 

Також ми публікували місячний календар на вересень 2024 року, який підкаже найвдаліші дні для приготування квашеної капусти.

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