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Як заквасити пекінську капусту — закуска вийде хрумкою, гострою та соковитою

24 вересня 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Як заквасити пекінську капусту — смачний і простий рецепт корейської закуски кімчі
Кухар готує квашену пекінську капусту. Фото: pxfuel.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Рецепт квашеної пекінської капусти або кімчі з'явився кілька тисячоліть тому й наразі вважається національним надбанням корейського народу. Українцям ця пікантна закуска, яка виходить хрумкою, гострою, солоною та одночасно кисло-солодкою, також припала до смаку. Особливо вона смакуватиме в осінньо-зимовий період. 

Як приготувати квашену пекінську капусту, щоб страва вийшла соковитою, хрумкою та в міру гострою, ділимося з вами далі в матеріалі. 

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Як та з чим їсти кімчі 

У Кореї кімчі додають до багатьох страв: яєчні, супів, локшини, відвареного рису, риби, м'яса й навіть млинців. Таку страву можна використовувати як гарнір.  

Як краще готувати квашену пекінську капусту — поради

Дотримуйтесь таких правил при приготуванні кімчі:

  • обирайте пружну і соковиту пекінську капусту;
  • найкраще, щоб капуста мала красиві світло-зелені листочки, а не була білою;
  • традиційно у кімчі додають від 150 до 300 г гострого перцю, а інколи навіть більше, проте якщо ви не любите надто гостре, беріть на свій смак;
  • щоб вийшла справжня корейська страва, обов'язково додавайте дайкон;
  • для загущення соусу для кімчі корейці використовують рисове борошно, але його можна сміливо замінити кукурудзяним крохмалем (його необхідно заварити). 

Також часто кімчі готують, розрізаючи пекінську капусту навпіл, проте, якщо готувати страву про запас та у банках, то можна нарізати пекінку. 

 

Як краще готувати квашену пекінську капусту — поради
Квашена пекінська капуста у банці. Фото: depositphotos.com

Як приготувати квашену пекінську капусту кімчі 

Інгредієнти:  

  • пекінська капуста — 
  • — 3 ст. л.;
  • морква — 200 г (одна велика);
  • зелена цибуля — 80 г;
  • цибуля — 100 г (одна штука);
  • — 200 г;
  • корень імбиру — 30 г;
  • солодкий перець — 100 г;
  • перець чилі — 
  • часник — 
  • коріандр в зернах — ;
  • рибний соус — 100 мл;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — 8 ст. л.;
  • вода — 500 мл. 

 

Як готувати кімчі — покроковий рецепт
Квашена пекінська капуста. Фото: google.com

— покроковий рецепт 

Готуємо квашену пекінську капусту покроково: 

  1. Є два варіанти, як нарізати пекінську капусту: або розріжте качан навпіл уздовж та кінчиком ножа зробіть надсікти у кожній половинці, щоб продукт гарно просолився; або поріжте вздовж на чотири частини, а потім кожну з четвертинок — поперек на три частини, тоді можна скласти у банку.
  2. Далі капусту треба промити холодною водою. Якщо обрали другий варіант — розберіть листочки та добре промийте у великій мисці, злийте воду та просушіть. 
  3. Засоліть капусту. Необхідно щедро просолити кожен листочок. Не бійтеся пересолити, все зайве вийде із соком. Залиште на 30-60 хвилин, щоб листя засолилося.
  4. Поки капуста засолюється, готуємо основу для соусу або маринаду. Налийте в каструлю 500 мл води та додайте рисове борошно. Перемішайте борошно з водою, щоб не залишилося грудочок. Доведіть до кипіння.
  5. Після додайте цукор та розмішуйте до повного розчинення. 
  6. Коли маса почне загущуватися, зніміть її з плити та остудіть.
  7. Наріжте моркву ножем тонкою (1,5-2 мм) соломкою. Замість моркви можна використовувати солодкі яблука або груші.
  8. Дайкон наріжте впоперек кружальцями, а потім так само як і моркву, нашаткуйте соломкою.
  9. Солодкий та червоний перець подрібніть у блендері. 
  10. Зелену цибулю наріжте довжиною 4-5 см.
  11. Зубчики часнику пропустіть через прес, натріть дрібно або порубайте ножем.
  12. Цибулю ріпчасту натріть на терці разом з імбиром. 
  13. У остиглу основу викладіть часник, терту цибулю, імбир та перці. Влийте 100 мл рибного соусу. Перемішайте до однорідної консистенції.
  14. З'єднайте соус з іншими овочами. Перемішайте все, щоб соус рівномірно розподілився по овочах. Дайте масі, що вийшла, настоятися 5 хвилин.
  15. Капусту, що просолилася, добре промийте, щоб видалити зайву сіль.
  16. Натріть капусту соусом. Краще надягти гумові рукавички, якщо ви використовуєте гострий перець. 
  17. Складіть капусту у контейнер або у банки. Укладайте кімчі щільніше. Це видалить зайве повітря та видавить на поверхню трохи соку, який створить захисний бар'єр.
  18. Наповнену тару закрийте та залиште при кімнатній температурі на 2–3 дні. Потім перенесіть у холодильник. Надалі зберігайте продукт тільки там.

 

Як готувати кімчі — покроковий рецепт
Кімчі у банці. Фото: google.com

Також цікавим варіантом кімчі поділилася українська кулінарка на Youtube-каналі "Alina UMAMI":

 

Раніше ми ділилися рецептом смачного салату на зиму з огірками в кетчупі.

Нагадаємо, ми розповідали, як зробити квашену капусту соковитою і хрумкою.

Також ми публікували місячний календар на вересень 2024 року, який підкаже найвдаліші дні для приготування квашеної капусти.

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