Как заквасить пекинскую капусту – вкусный и простой рецепт корейской закуски кимчи

Повар готовит квашеную пекинскую капусту. Фото: pxfuel.com

Рецепт квашеной пекинской капусты или кимчи появился несколько тысячелетий назад и считается национальным достоянием корейского народа. Украинцам эта пикантная закуска , которая получается хрустящей, острой, соленой и одновременно кисло-сладкой, также пришлась по вкусу. Особенно она будет носить вкус в осенне-зимний период.

Как приготовить квашеную пекинскую капусту, чтобы блюдо получилось сочной, хрустящей и в меру острой, делимся с вами дальше в материале.

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В Корее кимчи добавляют ко многим блюдам: яичнице, супам, лапше, отварному рису, рыбе, мясу и даже блинам. Такое блюдо можно использовать в качестве гарнира.

Как лучше готовить квашеную пекинскую капусту.

Соблюдайте следующие правила при приготовлении кимчи:

выбирайте упругую и сочную пекинскую капусту;

лучше всего, чтобы капуста имела красивые светло-зеленые листики, а не была белой;

традиционно в комчи добавляют от 150 до 300 г острого перца, а иногда даже больше, однако если вы не любите слишком острое, берите по своему вкусу;

чтобы получилось настоящее корейское блюдо, обязательно добавляйте дайкон;

Для загущения соуса для кимчи корейцы используют рисовую муку, но ее можно смело заменить кукурузным крахмалом (его необходимо заварить).

Также часто кимчи готовят, разрезая пекинскую капусту на четыре части, однако если готовить блюдо впрок и в банках, то можно нарезать пекинку.

Квашеная пекинская капуста в банке. Фото: depositphotos.com

Как приготовить квашеную пекинскую капусту.

Ингредиенты:

пекинская капуста - 1 кочан (приблизительно 2 кг);

рисовая мука или кукурузный крахмал - 3 ст. л.;

- 3 ст. л.; морковь - 200 г (одна большая);

зеленый лук - 80 г;

лук - 100 г (одна штука);

редька или дайкон – 200 г;

– 200 г; корень имбиря - 30 г;

сладкий перец - 100 г;

перец чили - 150-300 г (или по своему вкусу);

чеснок – 6 зубчиков;

кориандр в зернах – 1 ч. л. ;

; рыбный соус – 100 мл;

сахар – 3 ст. л.;

соль - 8 ст. л.;

вода – 500 мл.

Квашеная пекинская капуста. Фото: google.com

Как готовить кимчи?

1. Разрежьте капусту

Плотный большой кочан пекинской капусты разрежьте пополам вдоль. Концом ножа надсечь кочерыжку в каждой половинке капусты. Это необходимо для равномерной засолки.

2. Промойте капусту

Положите капусту срезом на дно раковины или миску. Хорошо промойте каждый лист холодной водой. Стряхните с капусты лишнюю воду и положите в чистую глубокую миску.

3. Засолите капусту

Положите половинки кочана срезом вверх. Отгибайте каждый лист от кочерыжки и щедро его солите, особенно уделяя внимание мясистым основаниям листьев. Не бойтесь пересолить, все излишне получится с соком.

Продвигайтесь от самых больших листьев к мелким, не пропуская ни одного. Соль тщательно вотрите в капусту ладонью. Используйте нейодированную соль среднего или мелкого помола. Капусту для полного засолки оставьте на один час в миске, уложив срезом вверх. После времени переверните капусту срезом вниз и оставьте еще на 60 минут.

4. Приготовьте основание для соуса

Налейте в кастрюлю 450 мл воды. Добавить 2 ст. л. рисовой муки, если ее нет, используйте то же количество пшеничной муки или кукурузного крахмала. Перемешайте муку с водой, чтобы не осталось комков. Доведите до кипения, уложите 3 ст. л. сахара и размешивайте до растворения. Через 1 минуту, когда масса заметно сгущается, снимите ее с плиты и остудите.

5. Нарежьте морковь и дайкон

Вымойте и очистите морковь и дайкон. Нарежьте морковь ножом тонкой (1,5-2 мм) соломкой. Дайкон нарежьте поперек кружками, а затем так же, как и морковь, нашинкуйте соломкой. Если вы хотите сэкономить время, натрите овощи на терке для корейской моркови. Вместо моркови можно использовать сладкие яблоки или груши.

6. Подготовьте зеленый лук и чеснок

Зеленый лук переберите. Удалите все испорченные стрелки и корни. Промойте холодной водой и обсушите. Сложите перья пополам и нарежьте длиной 4-5 см. Чеснок разберите на зубчики, очистите и пропустите через пресс, натрите мелко или порубите ножом.

7. Измельчите лук и имбирь

Лук очистите от шелухи и натрите на мелкой терке. Имбирь помойте. Чайной ложкой соскребите с него кожуру. Очищенный корень также натрите мелко.

8. Сделайте соус

В остывшее основание выложите чеснок, тертый лук и имбирь. Влейте 100 мл рыбного соуса и уложите 2 стакана порошка из перца чили. Если боитесь, что получится очень остро, убавьте количество перца наполовину. Перемешайте до однородной смеси.

9. Соедините соус с овощами

В миску к нарезанной моркови, редьке и зеленому луку вылейте приготовленный соус. Перемешайте все, чтоб соус умеренно распределился по овощам. Дайте получившейся массе настояться 5 минут.

10. Промойте капусту

Просолившуюся капусту положите в раковину. Хорошо промойте, чтобы удалить лишнюю соль. Действуйте так же тщательно, как и впервые, не жалея воды прополощите каждый листик. В конце разорвите половинки кочанов вдоль по срезу, сделанному ранее на кочерыжке. Чтобы удалить воду, оставьте капусту в дуршлаге.

11. Натрите капусту соусом

Чтобы уберечь руки от острого перца, наденьте резиновые перчатки. Поставьте миску с овощами, перемешанными с перечной массой. Положите рядом четверть кочана капусты. Пальцами возьмите примерно 1 ст. л. острой массы и распределите ее по поверхности капусты. Затем смажьте соусом каждый листик. Следите, чтобы между листьями оставались нарезанные соломкой овощи.

12. Сложить капусту в контейнер.

Подготовленные четвертинки кочана сложите пополам внешней стороной наружу. Оберните крайним большим листом и положите в пластиковый контейнер. Укладывайте кимчи поплотнее. Когда заполните контейнер, утрамбуйте капусту ладонью. Это удалит лишний воздух и выдавит на поверхность немного сока, который создаст защитный барьер. Заполните наполненную тару и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Затем перенесите в холодильник. В дальнейшем храните продукт только там.

Также интересным вариантом кимчи поделилась украинская кулинарка на Youtube-канале " Alina UMAMI ":

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Напомним, мы рассказывали, как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей.

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