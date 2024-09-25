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Зачем к квашеной капусте добавлять мед — рецепт зимней закуски, который удивит

25 сентября 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Что будет, если к квашеной капусте добавить мед — удивительный рецепт зимней закуски
Вкусная квашеная капуста с натуральным медом. Коллаж: Новини.LIVE
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашеная капуста — классическая украинская закуска, которая радует вкусом и пользой. Ее традиционно готовят в холодное время года. Обычно для маринада используют соль и сахар. Тем не менее наши прабабушки использовали другой ингредиент — мед.

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Делимся с вами особым рецептом квашеной капусты с медом. Эта зимняя закуска точно войдет в список ваших любимых!

Что будет, если к квашеной капусте добавить мед

Мед не только подчеркнет натуральную сладость капусты, но и придаст новые особые вкусовые оттенки, сбалансирует кислотность и сделает блюдо более сочным. Такая капуста по вкусу и аромату будет более нежной и изящной. И конечно, витаминов в такой закуске будет вдвое больше.

В общем, мед может превратить традиционную квашеную капусту в изысканное блюдо.

 

Что будет, если к квашеной капусте добавить мед
Свежий мед в банке. Фото: depositphotos.com

Рецепт квашеной капусты с медом

На 3-литровую банку вам понадобится такое количество ингредиентов:

  • капуста — 2,5-3 кг;
  • морковь — 400 г (2 шт.);
  • соль — 1 ст. л. без горки (примерно 20 г);
  • мед — 1 ст. л. (30-35 г);
  • душистый горошек — 4 шт.;
  • перец черный горошек — 7 шт.;
  • вода — 1-1,5 л.

Как приготовить квашеную капусту с медом

Готовим невероятно вкусное блюдо пошагово:

  1. Нашинкуйте тоненько капусту.
  2. Морковь потрите на большую терку и перемешайте с капустой. Добавьте душистый и черный горошек. По желанию можно добавить немного лаврового листа.
  3. Далее готовим маринад. Воду необходимо подогреть, чтобы соль и мед хорошо растворились. Оставить раствор, чтобы он остыл.
  4. Плотно утрамбовать в стеклянную банку.
  5. Залить рассолом, прикрыть и оставить на столе на 1,5-3 дня. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста.
  6. В этот период обязательно выпускайте образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши или деревянной тонкой ложки (только не металлическим предметом).

Готовую капусту обязательно поставить в холодильник. Подавать с душистым маслом и лучком.

 

Как приготовить квашеную капусту с медом
Квашеная капуста в тарелке. Фото: depositphotos.com

Предлагаем посмотреть также видеорецепт квашеной капусты с медом:

 

Ране мы рассказывали, как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей.

Напомним, мы делились самым вкусным рецептом острой квашеной пекинской капусты. Блюдо будет сочным, хрустящим и пикантным.

Также мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2024 года, который подскажет самые удачные дни для приготовления квашеной капусты.

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