Что будет, если к квашеной капусте добавить мед — удивительный рецепт зимней закуски

Зачем к квашеной капусте добавлять мед — рецепт зимней закуски, который удивит
Квашеная капуста — классическая украинская закуска, которая радует вкусом и пользой. Ее традиционно готовят в холодное время года. Обычно для маринада используют соль и сахар. Тем не менее наши прабабушки использовали другой ингредиент — мед.
Делимся с вами особым рецептом квашеной капусты с медом. Эта зимняя закуска точно войдет в список ваших любимых!
Что будет, если к квашеной капусте добавить мед
Мед не только подчеркнет натуральную сладость капусты, но и придаст новые особые вкусовые оттенки, сбалансирует кислотность и сделает блюдо более сочным. Такая капуста по вкусу и аромату будет более нежной и изящной. И конечно, витаминов в такой закуске будет вдвое больше.
В общем, мед может превратить традиционную квашеную капусту в изысканное блюдо.
Рецепт квашеной капусты с медом
На 3-литровую банку вам понадобится такое количество ингредиентов:
- капуста — 2,5-3 кг;
- морковь — 400 г (2 шт.);
- соль — 1 ст. л. без горки (примерно 20 г);
- мед — 1 ст. л. (30-35 г);
- душистый горошек — 4 шт.;
- перец черный горошек — 7 шт.;
- вода — 1-1,5 л.
Как приготовить квашеную капусту с медом
Готовим невероятно вкусное блюдо пошагово:
- Нашинкуйте тоненько капусту.
- Морковь потрите на большую терку и перемешайте с капустой. Добавьте душистый и черный горошек. По желанию можно добавить немного лаврового листа.
- Далее готовим маринад. Воду необходимо подогреть, чтобы соль и мед хорошо растворились. Оставить раствор, чтобы он остыл.
- Плотно утрамбовать в стеклянную банку.
- Залить рассолом, прикрыть и оставить на столе на 1,5-3 дня. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста.
- В этот период обязательно выпускайте образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши или деревянной тонкой ложки (только не металлическим предметом).
Готовую капусту обязательно поставить в холодильник. Подавать с душистым маслом и лучком.
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