Что будет, если к квашеной капусте добавить мед — удивительный рецепт зимней закуски

Вкусная квашеная капуста с натуральным медом. Коллаж: Новини.LIVE

Квашеная капуста — классическая украинская закуска, которая радует вкусом и пользой. Ее традиционно готовят в холодное время года. Обычно для маринада используют соль и сахар. Тем не менее наши прабабушки использовали другой ингредиент — мед.

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Что будет, если к квашеной капусте добавить мед

Мед не только подчеркнет натуральную сладость капусты, но и придаст новые особые вкусовые оттенки, сбалансирует кислотность и сделает блюдо более сочным. Такая капуста по вкусу и аромату будет более нежной и изящной. И конечно, витаминов в такой закуске будет вдвое больше.

В общем, мед может превратить традиционную квашеную капусту в изысканное блюдо.

Свежий мед в банке. Фото: depositphotos.com

Рецепт квашеной капусты с медом

На 3-литровую банку вам понадобится такое количество ингредиентов:

капуста — 2,5-3 кг;

морковь — 400 г (2 шт.);

соль — 1 ст. л. без горки (примерно 20 г);

20 г); мед — 1 ст. л. (30-35 г);

душистый горошек — 4 шт.;

перец черный горошек — 7 шт.;

вода — 1-1,5 л.

Как приготовить квашеную капусту с медом

Готовим невероятно вкусное блюдо пошагово:

Нашинкуйте тоненько капусту. Морковь потрите на большую терку и перемешайте с капустой. Добавьте душистый и черный горошек. По желанию можно добавить немного лаврового листа. Далее готовим маринад. Воду необходимо подогреть, чтобы соль и мед хорошо растворились. Оставить раствор, чтобы он остыл. Плотно утрамбовать в стеклянную банку. Залить рассолом, прикрыть и оставить на столе на 1,5-3 дня. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста. В этот период обязательно выпускайте образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши или деревянной тонкой ложки (только не металлическим предметом).

Готовую капусту обязательно поставить в холодильник. Подавать с душистым маслом и лучком.

Квашеная капуста в тарелке. Фото: depositphotos.com

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