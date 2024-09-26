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Когда квасить капусту в октябре 2024 года — лучшие даты по лунному календарю

26 сентября 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Когда и как квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю — даты и советы
Женщина квасит капусту на кухне. Фото: Shuttestock
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашеная капуста — это не только вкусный, но и полезный продукт, очень популярный во многих украинских семьях. Ее начинают готовить осенью, когда собирают с грядок первые свежие кочаны. Чтобы блюдо было вкусным, хрустящим и сочным, стоит воспользоваться лунным календарем на октябрь 2024 года.

Новости.LIVE делится лучшими датами для заготовки капусты на зиму и оговорками, когда и как капусту засаливать нельзя.

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Фазы Луны в октябре 2024 года

  • Убывающая Луна — 1 октября;
  • Новая Луна в знаке Весы — 2 октября в 21:49 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 3 по 16 октября;
  • Полнолуние в знаке Телец — 17 октября в 14:26 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 18 по 31 октября;
  • Солнечное затмение (кольцевидное) — 2 октября, продлится шесть часов — с 18:44 до 00:46 по киевскому времени, максимальная фаза — в 21:46;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в октябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: Depositphotos

Когда квасить капусту – влияние Луны и звезд

Давно известно, что Луна способна влиять на все живое на Земле. Конечно, этому влиянию подвергаются и бактерии, запускающие процесс брожения и способные превратить обычную капусту в кулинарный шедевр.

Как фазы Луны влияют на процесс:

  • Полнолуние — неблагоприятное время, продукт может стать слишком мягким и пресным;
  • Падающая луна — бактерии, ответственные за брожение, менее активны, поэтому капуста может хуже просолиться или процесс займет больше времени;
  • Молодой человек — продукт получается кислым, такая капуста долго храниться не будет;
  • Растущая луна — идеальный период для заквашивания капусты, блюдо получится сочной, хрустящей, в меру сладкой и кислой.

Также следует обратить внимание на знак Зодиака, под влиянием которого находится наш спутник. Удачными будут периоды, когда хозяйничают Овен, Телец, Лев, Козерог, Стрелец. А вот в дни, когда Луна находится в знаке Девы, Рыб, Рака и Скорпиона лучше заняться другими делами.

 

Когда квасить капусту — влияние Луны и звезд
Заготовка капусты на зиму. Фото: Depositphotos

Благоприятные для засолки капусты дни в октябре 2024 года по лунному календарю

Лучше всего будет засолить капусту в следующие дни:

8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 25

Нейтральные дни: 3, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 30, 31

Какие дни неблагоприятны для квашения капусты в октябре 2023 года

Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 28, 29

 

Благоприятные для засолки капусты дни в октябре 2024 года по лунному календарю
Заготовка капусты на зиму. Фото: Depositphotos

Какую капусту лучше не солить

Лучше не засаливать раннюю капусту, молодые маленькие кочаны. Они недостаточно жесткие и дадут мало сока.
Сорта, предназначенные для хранения, лучше не использовать для засолки из-за того, что они обычно имеют жесткие листья, которые будут ломаться, а сока не даст.

Не подходят для квашения "зеленые" сорта, только белокаченные.

 

Какую капусту лучше не солить
Повар нарезает капусту для засолки. Фото: Shuttestock

Каких ошибок следует избегать во время квашения капусты

  • Капусту лучше не квасить в тот же день, когда был срезан кочерыжку. Лучше, чтобы он полежал после срезки одну-две недели.
  • Использование разных видов соли. Капусту нужно квасить с обычной поваренной солью.
  • Засолка капусты в неподходящий день лунного календаря.
  • Капустная соломка плохо утрамбовывается в банке, поэтому заготовка не просаливается так, как нужно.
  • Недостаточно рассола, капуста темнеет и начинает портиться.
  • Банка с засоленной капустой поставили в очень холодное помещение, а для того, чтобы капуста забродила, температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов.

 

Раньше мы рассказывали, зачем к квашеной капусте добавлять мед .

Напомним, мы делились самым вкусным рецептом острой квашеной пекинской капусты.

Также советуем узнать, как сделать квашеную капусту сочной и хрустящей.

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