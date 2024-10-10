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Чем на самом деле полезны квашеные продукты — лучшие витаминные заготовки на зиму

10 октября 2024 00:15
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Чем полезны квашеные продукты — лучшие витаминные заготовки на зиму.
Квашеные продукты. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Квашеные продукты — это не только вкусно, но и полезно для здоровья. Они богаты витаминами и полезными бактериями, которые укрепляют иммунитет и поддерживают организм зимой. Узнайте, какие квашеные заготовки стоит включить в свой рацион. 

Новини.LIVE собрали информацию о пользе квашеных продуктов для здоровья. 

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Квашеные продукты являются ценным источником витаминов, микроэлементов и полезных бактерий, которые способствуют укреплению иммунитета, улучшению пищеварения и общему состоянию здоровья. Благодаря процессу ферментации в овощах и фруктах сохраняются все полезные свойства, а также образуются новые биоактивные соединения. 

Улучшают пищеварение

Квашеные продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника. Они способствуют лучшему усвоению питательных веществ и нормализуют работу пищеварительной системы.

Укрепляют иммунитет

Полезные бактерии, присутствующие в квашеных продуктах, помогают бороться с патогенными микроорганизмами и вирусами. Регулярное употребление квашеных продуктов повышает общую сопротивляемость организма к заболеваниям.

Обогащают организм витаминами

Квашеные овощи богаты витамином С, который укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье кожи и сосудов. Также в них содержатся витамины группы В, важные для нервной системы и энергетического обмена.

Содержат антиоксиданты

Ферментация позволяет сохранить антиоксидантные свойства овощей, что помогает бороться со старением клеток и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Способствуют детоксикации организма

Пробиотики в квашеных продуктах помогают выводить токсины из организма, поддерживая работу печени и почек.

Улучшают метаболизм

Квашеные продукты богаты клетчаткой и пробиотиками, которые стимулируют обмен веществ и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Список квашеных продуктов

чем полезна квашеная капуста
Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашеная капуста

Один из самых популярных квашеных продуктов, богатый витамином С и клетчаткой. Ее полезные свойства поддерживают иммунную систему и пищеварение.

Квашеные огурцы

Квашеные огурцы содержат витамины К и С, а также пробиотики, которые способствуют здоровью кишечника и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Квашеные помидоры

Помидоры сохраняют свои антиоксидантные свойства в процессе ферментации, помогая бороться со свободными радикалами и поддерживать здоровье сердца.

Квашеная свекла

Квашеная свекла богата железом, калием и витаминами группы В. Она улучшает кровообращение и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Квашеный чеснок

Во время ферментации чеснок сохраняет свои антисептические и противовоспалительные свойства, а также становится легче для пищеварения.

польза квашеных продуктов для здоровья
Квашеные продукты. Фото: Freepik

Квашеные яблоки

Квашеные яблоки сохраняют большое количество витаминов и минералов, поддерживающих иммунную систему и нормализующих пищеварение.

Квашеные баклажаны

Квашеные баклажаны содержат много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают улучшать метаболизм и поддерживают здоровье кишечника.

Квашеные патиссоны и кабачки

Эти овощи содержат низкое количество калорий, но богаты клетчаткой и минералами, что делает их идеальными для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

Квашеные продукты — это настоящий кладезь полезных веществ, которые помогают укреплять иммунитет, поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и сохраняют энергию и бодрость в холодное время года. Регулярное употребление таких продуктов способствует улучшению самочувствия и повышает защитные силы организма.

Раньше мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.

Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.

Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.

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