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Квасимо найсмачніші яблука в банках — точні пропорції солі, цукру та води

27 вересня 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Як квасити яблука в домашніх умовах — перевірені поради та простий рецепт
Яблука у банці для закваски на зиму. Фото: google.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашені яблука — надзвичайно смачна та корисна страва, яку ми традиційно готуємо восени після збору врожаю соковитих яблучок. Ця зимова закуска стане справжньою знахідною у зимові холоди. А головне — рецепт приготування максимально простий. Вам знадобиться лише декілька компонентів та правильні пропорції.

Як приготувати смачні квашені яблука у банці на зиму, розповіли автори українського YouTube-каналу "Наші Бесаги — їжа та рецепти". 

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Як правильно квасити яблука — корисні поради

Експерти зазначають, для закваски підходять будь-які яблука на ваш смак, проте слід враховувати, що результат буде відрізнятися залежно від сорту.  

Якщо хочете отримати твердіші яблука, які довше простоять, потрібно брати кисліші сорти з твердою, неушкодженою серединою.

Також ділимося такими корисними порадами: 

  • квасити яблука не обов'язково у бочках, для цього ідеально підходять і звичайні 3-літрові банки;
  • якщо квасити при високій температурі у заготівлі буде грубий бродильний присмак;
  • щоб страва вийшла ніжною та з приємним смаком, необхідно квасити при кімнатній температурі;
  • якщо не плануєте їсти квашені яблука одразу, а хочете залишити на потім, після завершення етапу бродіння долийте в банку звичайної води та винесіть на зберігання у погріб;
  • Якщо хочете, щоб вони заквасилися швидше, можна легенько проколоти фрукт по центру;
  • якщо квасити продукт восени, він може простояти у підвальному приміщенні аж до весни.

 

Як правильно квасити яблука — корисні поради
Квашені яблука на зиму. Фото: shutterstock.com

Простий та смачний рецепт квашених яблук у банці на зиму 

Інгредієнти:

  • яблука;
  • вода;
  • 10 г солі на кожні 0,5 л води;
  • 20 г цукру або меду на кожні 0,5 л води.

За бажання можна додати спеції: листя смородини, листя вишні, корицю тощо. 

Готуємо квашені яблука покроково: 

  1. Виберіть найкращі яблука, без ушкоджень та вм'ятин.
  2. Яблука ретельно помийте, не ушкоджуючи шкірку.
  3. Складіть продукт у банку. Яблука накидаємо до верху банки, коли залишиться мало місця, можна навіть трохи їх утрамбувати.
  4. Засипте сіль і цукор відповідно до об'єму води, який знадобиться.
  5. Залийте яблука теплою водою, щоб цукор краще розчинився й запустився процес бродіння.
  6. Банку закрийте капроновою кришкою. Струсіть.
  7. Банку залишаємо у приміщенні, але ставимо у миску. Річ у тім, що коли почнеться процес бродіння, розсіл буде поступово витікати з банки. Тому перестрахуватися потрібно заздалегідь.
  8. Кілька днів потримайте заготівлю на зиму за кімнатної температури, а потім переставте в холодне місце.

 

Раніше ми писали, як приготувати яблучне пюре на зиму без цукру з корицею.

Нагадаємо, ми ділилися найсмачнішим рецептом гострої квашеної пекінської капусти.

Також розповідаємо, коли квасити капусту у жовтні 2024 року за місячним календарем.

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