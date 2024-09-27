Як квасити яблука в домашніх умовах — перевірені поради та простий рецепт

Квасимо найсмачніші яблука в банках — точні пропорції солі, цукру та води
Квашені яблука — надзвичайно смачна та корисна страва, яку ми традиційно готуємо восени після збору врожаю соковитих яблучок. Ця зимова закуска стане справжньою знахідною у зимові холоди. А головне — рецепт приготування максимально простий. Вам знадобиться лише декілька компонентів та правильні пропорції.
Як приготувати смачні квашені яблука у банці на зиму, розповіли автори українського YouTube-каналу "Наші Бесаги — їжа та рецепти".
Як правильно квасити яблука — корисні поради
Експерти зазначають, для закваски підходять будь-які яблука на ваш смак, проте слід враховувати, що результат буде відрізнятися залежно від сорту.
Якщо хочете отримати твердіші яблука, які довше простоять, потрібно брати кисліші сорти з твердою, неушкодженою серединою.
Також ділимося такими корисними порадами:
- квасити яблука не обов'язково у бочках, для цього ідеально підходять і звичайні 3-літрові банки;
- якщо квасити при високій температурі у заготівлі буде грубий бродильний присмак;
- щоб страва вийшла ніжною та з приємним смаком, необхідно квасити при кімнатній температурі;
- якщо не плануєте їсти квашені яблука одразу, а хочете залишити на потім, після завершення етапу бродіння долийте в банку звичайної води та винесіть на зберігання у погріб;
- Якщо хочете, щоб вони заквасилися швидше, можна легенько проколоти фрукт по центру;
- якщо квасити продукт восени, він може простояти у підвальному приміщенні аж до весни.
Простий та смачний рецепт квашених яблук у банці на зиму
Інгредієнти:
- яблука;
- вода;
- 10 г солі на кожні 0,5 л води;
- 20 г цукру або меду на кожні 0,5 л води.
За бажання можна додати спеції: листя смородини, листя вишні, корицю тощо.
Готуємо квашені яблука покроково:
- Виберіть найкращі яблука, без ушкоджень та вм'ятин.
- Яблука ретельно помийте, не ушкоджуючи шкірку.
- Складіть продукт у банку. Яблука накидаємо до верху банки, коли залишиться мало місця, можна навіть трохи їх утрамбувати.
- Засипте сіль і цукор відповідно до об'єму води, який знадобиться.
- Залийте яблука теплою водою, щоб цукор краще розчинився й запустився процес бродіння.
- Банку закрийте капроновою кришкою. Струсіть.
- Банку залишаємо у приміщенні, але ставимо у миску. Річ у тім, що коли почнеться процес бродіння, розсіл буде поступово витікати з банки. Тому перестрахуватися потрібно заздалегідь.
- Кілька днів потримайте заготівлю на зиму за кімнатної температури, а потім переставте в холодне місце.
Раніше ми писали, як приготувати яблучне пюре на зиму без цукру з корицею.
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