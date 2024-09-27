Як квасити яблука в домашніх умовах — перевірені поради та простий рецепт

Яблука у банці для закваски на зиму. Фото: google.com

Квашені яблука — надзвичайно смачна та корисна страва, яку ми традиційно готуємо восени після збору врожаю соковитих яблучок. Ця зимова закуска стане справжньою знахідною у зимові холоди. А головне — рецепт приготування максимально простий. Вам знадобиться лише декілька компонентів та правильні пропорції.

Як приготувати смачні квашені яблука у банці на зиму, розповіли автори українського YouTube-каналу "Наші Бесаги — їжа та рецепти".

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Як правильно квасити яблука — корисні поради

Експерти зазначають, для закваски підходять будь-які яблука на ваш смак, проте слід враховувати, що результат буде відрізнятися залежно від сорту.

Якщо хочете отримати твердіші яблука, які довше простоять, потрібно брати кисліші сорти з твердою, неушкодженою серединою.

Також ділимося такими корисними порадами:

квасити яблука не обов'язково у бочках, для цього ідеально підходять і звичайні 3-літрові банки;

якщо квасити при високій температурі у заготівлі буде грубий бродильний присмак;

щоб страва вийшла ніжною та з приємним смаком, необхідно квасити при кімнатній температурі;

якщо не плануєте їсти квашені яблука одразу, а хочете залишити на потім, після завершення етапу бродіння долийте в банку звичайної води та винесіть на зберігання у погріб;

Якщо хочете, щоб вони заквасилися швидше, можна легенько проколоти фрукт по центру;

Якщо хочете, щоб вони заквасилися швидше, можна легенько проколоти фрукт по центру; якщо квасити продукт восени, він може простояти у підвальному приміщенні аж до весни.

Квашені яблука на зиму. Фото: shutterstock.com

Простий та смачний рецепт квашених яблук у банці на зиму

Інгредієнти:

яблука;

вода;

10 г солі на кожні 0,5 л води;

20 г цукру або меду на кожні 0,5 л води.

За бажання можна додати спеції: листя смородини, листя вишні, корицю тощо.

Готуємо квашені яблука покроково:

Виберіть найкращі яблука, без ушкоджень та вм'ятин. Яблука ретельно помийте, не ушкоджуючи шкірку. Складіть продукт у банку. Яблука накидаємо до верху банки, коли залишиться мало місця, можна навіть трохи їх утрамбувати. Засипте сіль і цукор відповідно до об'єму води, який знадобиться. Залийте яблука теплою водою, щоб цукор краще розчинився й запустився процес бродіння. Банку закрийте капроновою кришкою. Струсіть. Банку залишаємо у приміщенні, але ставимо у миску. Річ у тім, що коли почнеться процес бродіння, розсіл буде поступово витікати з банки. Тому перестрахуватися потрібно заздалегідь. Кілька днів потримайте заготівлю на зиму за кімнатної температури, а потім переставте в холодне місце.

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