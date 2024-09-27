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Квасим самые вкусные яблоки в банках — точные пропорции соли, сахара и воды

27 сентября 2024 16:44
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор
Как квасить яблоки в домашних условиях — проверенные советы и простой рецепт
Яблоки в банке для закваски на зиму. Фото: google.com
Ольга Нечутова - Редактор
Ольга Нечутова
Редактор

Квашеные яблоки — необыкновенно вкусное и полезное блюдо, которое мы традиционно готовим осенью после сбора урожая сочных яблок. Эта зимняя закуска станет настоящей находкой в зимние холода. А главное — рецепт приготовления максимально простой. Вам понадобятся несколько компонентов и правильные пропорции.

Как приготовить вкусные квашеные яблоки в банке на зиму, рассказали авторы украинского YouTube-канала "Наші Бесаги — їжа та рецепти".

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Как правильно квасить яблоки — полезные советы

Эксперты отмечают, для закваски подходят любые яблоки по вашему вкусу, однако следует учитывать, что результат будет отличаться в зависимости от сорта.

Если хотите получить более твердые яблоки, которые дольше простоят, нужно брать более кислые сорта с твердой, невредимой серединой.

Также делимся следующими полезными советами:

  • квасить яблоки необязательно в бочках, для этого идеально подходят и обычные 3-литровые банки;
  • если квасить при высокой температуре, у заготовки будет грубый бродильный привкус;
  • чтобы блюдо получилось нежным и с приятным вкусом, необходимо квасить при комнатной температуре;
  • если не планируете есть квашеные яблоки сразу, а хотите оставить на потом, после завершения этапа брожения, долейте в банку обычной воды и вынесите на хранение в погреб;
  • Если хотите, чтобы они заквасились быстрее, можно слегка проколоть фрукт по центру;
  • если квасить продукт осенью, он может простоять в подвальном помещении вплоть до весны.

 

Как правильно квасить яблоки - полезные советы
Квашеные яблоки на зиму. Фото: shutterstock.com

Простой и вкусный рецепт квашеных яблок в банке на зиму

Ингредиенты:

  • яблоки;
  • вода;
  • 10 г соли на каждые 0,5л воды;
  • 20 г сахара или меда на каждые 0,5л воды.

При желании можно добавить специи: листья смородины, листья вишни, корицу и т.д.

Готовим квашеные яблоки пошагово:

  1. Выберите лучшие яблоки, без повреждений и вмятин.
  2. Яблоки тщательно помойте, не повреждая кожуру.
  3. Сложите продукт в банки. Яблоки набрасываем вверх банки, когда останется мало места, можно даже немного их утрамбовать.
  4. Засыпьте соль и сахар в соответствии с объемом потребляемой воды.
  5. Залейте яблоки теплой водой, чтобы сахар лучше растворился и запустил процесс брожения.
  6. Банку закройте капроновой крышкой. Встряхните.
  7. Банку оставляем в помещении, но ставим в миску. Дело в том, что когда начнется процесс брожения, рассол будет постепенно вытекать из банки. Поэтому перестраховаться нужно заранее.
  8. Несколько дней держите заготовку на зиму при комнатной температуре, затем переставьте в холодное место.

 

Ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре на зиму без сахара с корицей.

Напомним, мы делились самым вкусным рецептом острой квашеной пекинской капусты.

Также рассказываем, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю.

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