Как квасить яблоки в домашних условиях — проверенные советы и простой рецепт

Квасим самые вкусные яблоки в банках — точные пропорции соли, сахара и воды
Квашеные яблоки — необыкновенно вкусное и полезное блюдо, которое мы традиционно готовим осенью после сбора урожая сочных яблок. Эта зимняя закуска станет настоящей находкой в зимние холода. А главное — рецепт приготовления максимально простой. Вам понадобятся несколько компонентов и правильные пропорции.
Как приготовить вкусные квашеные яблоки в банке на зиму, рассказали авторы украинского YouTube-канала "Наші Бесаги — їжа та рецепти".
Как правильно квасить яблоки — полезные советы
Эксперты отмечают, для закваски подходят любые яблоки по вашему вкусу, однако следует учитывать, что результат будет отличаться в зависимости от сорта.
Если хотите получить более твердые яблоки, которые дольше простоят, нужно брать более кислые сорта с твердой, невредимой серединой.
Также делимся следующими полезными советами:
- квасить яблоки необязательно в бочках, для этого идеально подходят и обычные 3-литровые банки;
- если квасить при высокой температуре, у заготовки будет грубый бродильный привкус;
- чтобы блюдо получилось нежным и с приятным вкусом, необходимо квасить при комнатной температуре;
- если не планируете есть квашеные яблоки сразу, а хотите оставить на потом, после завершения этапа брожения, долейте в банку обычной воды и вынесите на хранение в погреб;
- Если хотите, чтобы они заквасились быстрее, можно слегка проколоть фрукт по центру;
- если квасить продукт осенью, он может простоять в подвальном помещении вплоть до весны.
Простой и вкусный рецепт квашеных яблок в банке на зиму
Ингредиенты:
- яблоки;
- вода;
- 10 г соли на каждые 0,5л воды;
- 20 г сахара или меда на каждые 0,5л воды.
При желании можно добавить специи: листья смородины, листья вишни, корицу и т.д.
Готовим квашеные яблоки пошагово:
- Выберите лучшие яблоки, без повреждений и вмятин.
- Яблоки тщательно помойте, не повреждая кожуру.
- Сложите продукт в банки. Яблоки набрасываем вверх банки, когда останется мало места, можно даже немного их утрамбовать.
- Засыпьте соль и сахар в соответствии с объемом потребляемой воды.
- Залейте яблоки теплой водой, чтобы сахар лучше растворился и запустил процесс брожения.
- Банку закройте капроновой крышкой. Встряхните.
- Банку оставляем в помещении, но ставим в миску. Дело в том, что когда начнется процесс брожения, рассол будет постепенно вытекать из банки. Поэтому перестраховаться нужно заранее.
- Несколько дней держите заготовку на зиму при комнатной температуре, затем переставьте в холодное место.
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