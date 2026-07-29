Деруни "по-новому": швидкий рецепт без тертки, смачніше та без мороки
29 липня 2026 21:04
Деруни "по-новому". Фото: gospodynka.com.ua
Деруни — одна з найулюбленіших домашніх страв, але багато хто уникає їх готувати через довге натирання картоплі. Цей варіант значно простіший: овочі подрібнюються за кілька хвилин, а готові деруни виходять із хрусткою скоринкою та ніжною серединкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- олія — 50 мл для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю та цибулю очистити, промити й нарізати невеликими шматочками.
- Подрібнити овочі у блендері до однорідної маси (також можна скористатися м’ясорубкою).
- Залишити картопляну суміш приблизно на 5 хвилин, щоб вона пустила сік. Потім зайву рідину злити через сито.
- Додати до маси яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішати — тісто має бути однорідним і густим.
- Розігріти сковороду з олією. Викладати картопляну масу ложкою, формуючи невеликі деруни.
- Смажити під кришкою на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
- Готові деруни викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими зі сметаною.
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