Десерт Літо без випічки — рецепт з фото ягідного торта з сиром

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей ягідний торт — справжній рятівник у спеку. Готується без духовки, виглядає яскраво, а смакує ще краще — завдяки ніжній сирно-сметанній основі, свіжим ягодам і легкому желейному шару. Десерт не потребує багато часу й завжди виглядає ефектно на столі. Якщо ви шукаєте щось легке, прохолодне та святкове — цей рецепт саме те, що треба.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

желатин — 40 г;

вода холодна — 100 мл.;

печиво — приблизно 200 г;

сир кисломолочний — 300 г;

сметана — 500 г;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

полуниця — 300 г;

чорна смородина — 200 г;

малина — 300 г;

шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Желатин залити холодною водою, перемішати та залишити на 15 хвилин для набухання.

Подрібнене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити фольгою (дно) та пергаментом (боки). Печиво поламати руками й викласти на дно форми.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сир, сметану, цукор і ванільний цукор збити блендером до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити желатин до сирної маси, перемішати лопаткою.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Додати ягоди — полуницю, смородину, малину (можна частину розрізати), акуратно перемішати ложкою. Перелити масу у форму, розрівняти. Зверху прикрасити ягодами та тертим або нарізаним шоколадом. Поставити в холодильник на кілька годин або на ніч до повного застигання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину.

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока.