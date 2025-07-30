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Десерт "Літо" №1 в спеку — ось який торт треба готувати влітку

30 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт Літо без випічки — рецепт з фото ягідного торта з сиром
Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей ягідний торт — справжній рятівник у спеку. Готується без духовки, виглядає яскраво, а смакує ще краще — завдяки ніжній сирно-сметанній основі, свіжим ягодам і легкому желейному шару. Десерт не потребує багато часу й завжди виглядає ефектно на столі. Якщо ви шукаєте щось легке, прохолодне та святкове — цей рецепт саме те, що треба.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • желатин — 40 г;
  • вода холодна — 100 мл.;
  • печиво — приблизно 200 г;
  • сир кисломолочний — 300 г;
  • сметана — 500 г;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • полуниця — 300 г;
  • чорна смородина — 200 г;
  • малина — 300 г;
  • шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

Желатин залити холодною водою, перемішати та залишити на 15 хвилин для набухання.

Десерт Літо без випічки, рецепт з фото ягідного торта з сиром
Подрібнене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18 см застелити фольгою (дно) та пергаментом (боки). Печиво поламати руками й викласти на дно форми.

Десерт без випічки, рецепт з фото ягідного торта з сиром
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сир, сметану, цукор і ванільний цукор збити блендером до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити желатин до сирної маси, перемішати лопаткою.

Торт без випічки, рецепт з фото ягідного десерта
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Додати ягоди — полуницю, смородину, малину (можна частину розрізати), акуратно перемішати ложкою. Перелити масу у форму, розрівняти. Зверху прикрасити ягодами та тертим або нарізаним шоколадом. Поставити в холодильник на кілька годин або на ніч до повного застигання.

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