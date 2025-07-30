Десерт Літо без випічки — рецепт з фото ягідного торта з сиром

Десерт "Літо" №1 в спеку — ось який торт треба готувати влітку
Цей ягідний торт — справжній рятівник у спеку. Готується без духовки, виглядає яскраво, а смакує ще краще — завдяки ніжній сирно-сметанній основі, свіжим ягодам і легкому желейному шару. Десерт не потребує багато часу й завжди виглядає ефектно на столі. Якщо ви шукаєте щось легке, прохолодне та святкове — цей рецепт саме те, що треба.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- желатин — 40 г;
- вода холодна — 100 мл.;
- печиво — приблизно 200 г;
- сир кисломолочний — 300 г;
- сметана — 500 г;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- полуниця — 300 г;
- чорна смородина — 200 г;
- малина — 300 г;
- шоколад — для прикраси.
Спосіб приготування
Желатин залити холодною водою, перемішати та залишити на 15 хвилин для набухання.
Форму діаметром 18 см застелити фольгою (дно) та пергаментом (боки). Печиво поламати руками й викласти на дно форми.
Сир, сметану, цукор і ванільний цукор збити блендером до однорідної маси. Желатин розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Влити желатин до сирної маси, перемішати лопаткою.
Додати ягоди — полуницю, смородину, малину (можна частину розрізати), акуратно перемішати ложкою. Перелити масу у форму, розрівняти. Зверху прикрасити ягодами та тертим або нарізаним шоколадом. Поставити в холодильник на кілька годин або на ніч до повного застигання.
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