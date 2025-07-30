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Десерт "Лето" №1 в жару — вот какой торт надо готовить летом

30 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт Лето без выпечки — рецепт с фото ягодного торта с творогом
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот ягодный торт — настоящий спаситель в жару. Готовится без духовки, выглядит ярко, а на вкус еще лучше — благодаря нежной творожно-сметанной основе, свежим ягодам и легкому желейному слою. Десерт не требует много времени и всегда выглядит эффектно на столе. Если вы ищете что-то легкое, прохладное и праздничное — этот рецепт именно то, что нужно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • желатин — 40 г;
  • вода холодная — 100 мл.;
  • печенье — примерно 200 г;
  • творог кисломолочный — 300 г;
  • сметана — 500 г;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • клубника — 300 г;
  • черная смородина — 200 г;
  • малина — 300 г;
  • шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 15 минут для набухания.

Десерт Літо без випічки, рецепт з фото ягідного торта з сиром
Измельченное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить фольгой (дно) и пергаментом (бока). Печенье поломать руками и выложить на дно формы.

Десерт без випічки, рецепт з фото ягідного торта з сиром
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбить блендером до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения, не доводя до кипения. Влить желатин к творожной массе, перемешать лопаткой.

Торт без випічки, рецепт з фото ягідного десерта
Готовый десерт Фото: gospodynka.com.ua

Добавить ягоды — клубнику, смородину, малину (можно часть разрезать), аккуратно перемешать ложкой. Перелить массу в форму, разровнять. Сверху украсить ягодами и тертым или нарезанным шоколадом. Поставить в холодильник на несколько часов или на ночь до полного застывания.

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