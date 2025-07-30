Десерт Лето без выпечки — рецепт с фото ягодного торта с творогом

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот ягодный торт — настоящий спаситель в жару. Готовится без духовки, выглядит ярко, а на вкус еще лучше — благодаря нежной творожно-сметанной основе, свежим ягодам и легкому желейному слою. Десерт не требует много времени и всегда выглядит эффектно на столе. Если вы ищете что-то легкое, прохладное и праздничное — этот рецепт именно то, что нужно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

желатин — 40 г;

вода холодная — 100 мл.;

печенье — примерно 200 г;

творог кисломолочный — 300 г;

сметана — 500 г;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

клубника — 300 г;

черная смородина — 200 г;

малина — 300 г;

шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 15 минут для набухания.

Измельченное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 18 см застелить фольгой (дно) и пергаментом (бока). Печенье поломать руками и выложить на дно формы.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбить блендером до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения, не доводя до кипения. Влить желатин к творожной массе, перемешать лопаткой.

Готовый десерт Фото: gospodynka.com.ua

Добавить ягоды — клубнику, смородину, малину (можно часть разрезать), аккуратно перемешать ложкой. Перелить массу в форму, разровнять. Сверху украсить ягодами и тертым или нарезанным шоколадом. Поставить в холодильник на несколько часов или на ночь до полного застывания.

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