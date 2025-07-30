Десерт Лето без выпечки — рецепт с фото ягодного торта с творогом

Десерт "Лето" №1 в жару — вот какой торт надо готовить летом
Этот ягодный торт — настоящий спаситель в жару. Готовится без духовки, выглядит ярко, а на вкус еще лучше — благодаря нежной творожно-сметанной основе, свежим ягодам и легкому желейному слою. Десерт не требует много времени и всегда выглядит эффектно на столе. Если вы ищете что-то легкое, прохладное и праздничное — этот рецепт именно то, что нужно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- желатин — 40 г;
- вода холодная — 100 мл.;
- печенье — примерно 200 г;
- творог кисломолочный — 300 г;
- сметана — 500 г;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- клубника — 300 г;
- черная смородина — 200 г;
- малина — 300 г;
- шоколад — для украшения.
Способ приготовления
Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 15 минут для набухания.
Форму диаметром 18 см застелить фольгой (дно) и пергаментом (бока). Печенье поломать руками и выложить на дно формы.
Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбить блендером до однородной массы. Желатин растопить на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения, не доводя до кипения. Влить желатин к творожной массе, перемешать лопаткой.
Добавить ягоды — клубнику, смородину, малину (можно часть разрезать), аккуратно перемешать ложкой. Перелить массу в форму, разровнять. Сверху украсить ягодами и тертым или нарезанным шоколадом. Поставить в холодильник на несколько часов или на ночь до полного застывания.
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