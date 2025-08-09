Десерт за 5 хвилин — без випічки, зі сметаною та нектаринами

Десерт за 5 хвилин "Ніжність" — все змішати та в холодильник
Цей легкий літній десерт за 5 хвилин "Ніжність" не вимагає духовки — усе змішати, охолодити й насолоджуватись. Ніжна сирно-сметанна текстура, шматочки соковитих нектаринів і приголомшливий вигляд зроблять цю страву улюбленою в будь-якій родині. Без випічки, без клопотів — просто ідеальний десерт на спекотні дні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 150 г;
- йогурт натуральний — 150 мл;
- цукор — 100 г;
- сметана — 300 г;
- швидкорозчинний желатин — 20 г;
- вода — 75 мл;
- нектарини — 6 шт.
Спосіб приготування
Очистити 4 нектарини й нарізати їх дрібними кубиками — вони будуть основою фруктового шару. За бажанням можна використати персики. У глибокій мисці з'єднати сир, йогурт та цукор. За допомогою блендера збити все до повної однорідності, щоб маса стала повітряною й гладкою, без грудочок. Додати сметану та обережно перемішати лопаткою.
Желатин залити 75 мл води, перемішати та залишити на кілька хвилин до набухання. Потім розтопити його на водяній бані або в мікрохвильовці — важливо не доводити до кипіння. Влити теплий желатин у сирну масу й швидко перемішати. Додати шматочки нектаринів, знову все обережно перемішати.
Готову масу викласти у роз’ємну форму діаметром 18 см. Для прикраси нарізати ще 2 нектарини та викласти по колу форми зверху. Накрити десерт плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання. Потім зняти кільце форми й можна подавати.
Десерт виходить ніжним, легким і дуже соковитим. Він чудово тримає форму, приємно нарізається та має свіжий літній смак.
