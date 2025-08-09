Десерт за 5 хвилин — без випічки, зі сметаною та нектаринами

Десерт "Ніжність". Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий літній десерт за 5 хвилин "Ніжність" не вимагає духовки — усе змішати, охолодити й насолоджуватись. Ніжна сирно-сметанна текстура, шматочки соковитих нектаринів і приголомшливий вигляд зроблять цю страву улюбленою в будь-якій родині. Без випічки, без клопотів — просто ідеальний десерт на спекотні дні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

сир — 150 г;

йогурт натуральний — 150 мл;

цукор — 100 г;

сметана — 300 г;

швидкорозчинний желатин — 20 г;

вода — 75 мл;

нектарини — 6 шт.

Спосіб приготування

Очистити 4 нектарини й нарізати їх дрібними кубиками — вони будуть основою фруктового шару. За бажанням можна використати персики. У глибокій мисці з'єднати сир, йогурт та цукор. За допомогою блендера збити все до повної однорідності, щоб маса стала повітряною й гладкою, без грудочок. Додати сметану та обережно перемішати лопаткою.

Подрібнений сир. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залити 75 мл води, перемішати та залишити на кілька хвилин до набухання. Потім розтопити його на водяній бані або в мікрохвильовці — важливо не доводити до кипіння. Влити теплий желатин у сирну масу й швидко перемішати. Додати шматочки нектаринів, знову все обережно перемішати.

Сирна маса та нектарини. Фото: smachnenke.com.ua

Готову масу викласти у роз’ємну форму діаметром 18 см. Для прикраси нарізати ще 2 нектарини та викласти по колу форми зверху. Накрити десерт плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання. Потім зняти кільце форми й можна подавати.

Десерт з нектаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Десерт виходить ніжним, легким і дуже соковитим. Він чудово тримає форму, приємно нарізається та має свіжий літній смак.

