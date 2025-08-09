Відео
Десерт за 5 хвилин "Ніжність" — все змішати та в холодильник

9 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт за 5 хвилин — без випічки, зі сметаною та нектаринами
Десерт "Ніжність". Фото: smachnenke.com.ua
Цей легкий літній десерт за 5 хвилин "Ніжність" не вимагає духовки — усе змішати, охолодити й насолоджуватись. Ніжна сирно-сметанна текстура, шматочки соковитих нектаринів і приголомшливий вигляд зроблять цю страву улюбленою в будь-якій родині. Без випічки, без клопотів — просто ідеальний десерт на спекотні дні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир — 150 г;
  • йогурт натуральний — 150 мл;
  • цукор — 100 г;
  • сметана — 300 г;
  • швидкорозчинний желатин — 20 г;
  • вода — 75 мл;
  • нектарини — 6 шт.

Спосіб приготування

Очистити 4 нектарини й нарізати їх дрібними кубиками — вони будуть основою фруктового шару. За бажанням можна використати персики. У глибокій мисці з'єднати сир, йогурт та цукор. За допомогою блендера збити все до повної однорідності, щоб маса стала повітряною й гладкою, без грудочок. Додати сметану та обережно перемішати лопаткою.

десерт без випічки
Подрібнений сир. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залити 75 мл води, перемішати та залишити на кілька хвилин до набухання. Потім розтопити його на водяній бані або в мікрохвильовці — важливо не доводити до кипіння. Влити теплий желатин у сирну масу й швидко перемішати. Додати шматочки нектаринів, знову все обережно перемішати.

десерт без випічки за 5 хвилин
Сирна маса та нектарини. Фото: smachnenke.com.ua

Готову масу викласти у роз’ємну форму діаметром 18 см. Для прикраси нарізати ще 2 нектарини та викласти по колу форми зверху. Накрити десерт плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання. Потім зняти кільце форми й можна подавати.

смачний десерт без випічки за 5 хвилин
Десерт з нектаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Десерт виходить ніжним, легким і дуже соковитим. Він чудово тримає форму, приємно нарізається та має свіжий літній смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

десерт торт рецепт кисломолочний сир без випічки
