Десерт за 5 минут — без выпечки, со сметаной и нектаринами

Десерт "Нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий летний десерт за 5 минут "Нежность" не требует духовки — все смешать, охладить и наслаждаться. Нежная творожно-сметанная текстура, кусочки сочных нектаринов и потрясающий вид сделают это блюдо любимым в любой семье. Без выпечки, без хлопот — просто идеальный десерт на жаркие дни.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 150 г;

йогурт натуральный — 150 мл.;

сахар — 100 г;

сметана — 300 г;

быстрорастворимый желатин — 20 г;

вода — 75 мл.;

нектарины — 6 шт.

Способ приготовления

Очистить 4 нектарина и нарезать их мелкими кубиками — они будут основой фруктового слоя. По желанию можно использовать персики. В глубокой миске соединить творог, йогурт и сахар. С помощью блендера взбить все до полной однородности, чтобы масса стала воздушной и гладкой, без комочков. Добавить сметану и осторожно перемешать лопаткой.

Измельченный творог. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин залить 75 мл воды, перемешать и оставить на несколько минут до набухания. Затем растопить его на водяной бане или в микроволновке — важно не доводить до кипения. Влить теплый желатин в творожную массу и быстро перемешать. Добавить кусочки нектаринов, снова все осторожно перемешать.

Творожная масса и нектарины. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую массу выложить в разъемную форму диаметром 18 см. Для украшения нарезать еще 2 нектарина и выложить по кругу формы сверху. Накрыть десерт пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Затем снять кольцо формы и можно подавать.

Десерт с нектаринами. Фото: smachnenke.com.ua

Десерт получается нежным, легким и очень сочным. Он прекрасно держит форму, приятно нарезается и имеет свежий летний вкус.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.