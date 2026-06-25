Овочі гриль по-новому: 3 рецепти маринадів, які зроблять їх ароматними
25 червня 2026 21:04
Овочі гриль. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS
Звичайні овочі на грилі можуть заграти зовсім новими смаками, якщо правильно їх замаринувати. Цитрусові нотки, медова глазур або аромат часнику й копченої паприки зроблять кабачки, перець, гриби та інші овочі набагато смачнішими. Зібрали три прості рецепти маринадів, які варто спробувати вже цього літа.
Рецепт опублікувала Українська правда, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сік лайма — 60 мл.;
- оливкова олія — 60 мл.;
- лимонний сік — 30 мл.;
- часник — 3 зубчики;
- чебрець свіжий — 1 ч. л.;
- розмарин свіжий — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Змішати сік лайма, лимонний сік та оливкову олію.
- Додати подрібнений часник, чебрець, розмарин, сіль і перець.
- Перемішати до однорідності.
- Залити маринадом кабачки, болгарський перець або інші овочі та залишити щонайменше на 10 хвилин.
Соєво-медовий маринад
Вам знадобиться:
- соєвий соус — 50 мл.;
- мед — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1,5 ст. л.;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Змішати соєвий соус, мед і гірчицю.
- Додати перець та ретельно перемішати.
- Залити підготовлені овочі маринадом і залишити на 15–20 хвилин.
Маринад із часником та копченою паприкою
Вам знадобиться:
- олія — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- бальзамічний оцет — 0,5 ст. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- часник — 5–6 зубчиків.
Спосіб приготування
- Змішати олію, соєвий соус, бальзамічний оцет, копчену паприку, італійські трави та подрібнений часник.
- Перемішати до однорідності. Нарізати овочі великими шматочками, залити маринадом і залишити на 30 хвилин.
- Перед смаженням дати зайвому маринаду стекти. Готувати овочі на грилі 10–15 хвилин, періодично перевертаючи до появи апетитної скоринки.
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