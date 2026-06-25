Овочі гриль по-новому: 3 рецепти маринадів, які зроблять їх ароматними

Овочі гриль. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Юлія Щербак Редактор

Звичайні овочі на грилі можуть заграти зовсім новими смаками, якщо правильно їх замаринувати. Цитрусові нотки, медова глазур або аромат часнику й копченої паприки зроблять кабачки, перець, гриби та інші овочі набагато смачнішими. Зібрали три прості рецепти маринадів, які варто спробувати вже цього літа.

Рецепт опублікувала Українська правда, передає Новини.LIVE.

Овочеве асорті. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Вам знадобиться:

сік лайма — 60 мл.;

оливкова олія — 60 мл.;

лимонний сік — 30 мл.;

часник — 3 зубчики;

чебрець свіжий — 1 ч. л.;

розмарин свіжий — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати сік лайма, лимонний сік та оливкову олію. Додати подрібнений часник, чебрець, розмарин, сіль і перець. Перемішати до однорідності. Залити маринадом кабачки, болгарський перець або інші овочі та залишити щонайменше на 10 хвилин.

Соєво-медовий маринад

Вам знадобиться:

соєвий соус — 50 мл.;

мед — 3 ст. л.;

гірчиця — 1,5 ст. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати соєвий соус, мед і гірчицю. Додати перець та ретельно перемішати. Залити підготовлені овочі маринадом і залишити на 15–20 хвилин.

Маринад із часником та копченою паприкою

Вам знадобиться:

олія — 2 ст. л.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

бальзамічний оцет — 0,5 ст. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

часник — 5–6 зубчиків.

Спосіб приготування

Змішати олію, соєвий соус, бальзамічний оцет, копчену паприку, італійські трави та подрібнений часник. Перемішати до однорідності. Нарізати овочі великими шматочками, залити маринадом і залишити на 30 хвилин. Перед смаженням дати зайвому маринаду стекти. Готувати овочі на грилі 10–15 хвилин, періодично перевертаючи до появи апетитної скоринки.

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