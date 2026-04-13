Домашня ковбаса "за копійки": рецепт соковитої курячої ковбаси

Домашня ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Ця домашня ковбаса легко замінить магазинну і приємно здивує своїм смаком. Вона виходить соковита, ароматна і максимально натуральна, без зайвих добавок. Простий спосіб приготування дозволяє зробити справжній делікатес навіть без спеціального обладнання. Ідеальний варіант для тих, хто хоче знати, що саме їсть.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі стегна — 3 кг;

сіль — 3 ч. л.;

суміш спецій для ковбаси — 30 г;

перець чорний — за смаком;

часник — 1 головка;

вода холодна — 150 мл;

оболонки для ковбаси — за потреби.

Куряча ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Курячі стегна розібрати, відокремити м’ясо від кісток. Шкірку додати до фаршу для соковитості або замінити салом. М’ясо нарізати шматочками або частково подрібнити. Додати сіль, спеції, подрібнений часник і холодну воду. Добре вимісити масу до однорідності, щоб фарш став щільним і в’язким. Наповнити оболонки фаршем, сформувати ковбаски. Викласти на деко і випікати при температурі 190°C приблизно 60 хвилин, у середині процесу перевернути для рівномірного підрум’янення. Готову ковбасу трохи охолодити і подавати — вона виходить соковита, ароматна і дуже ніжна.

