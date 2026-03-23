Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2026: знадобиться свинина

Рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2026: знадобиться свинина

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 00:44
Рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2026: знадобиться свинина
Домашня ковбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Це той самий рецепт домашньої ковбаси, який завжди асоціюється зі святом і родинним столом. Очеревина робить її особливо соковитою та ніжною, а аромат спецій і часнику заповнює всю кухню ще під час приготування. Така ковбаса виходить значно смачнішою за магазинну, з насиченим м’ясним смаком і апетитною скоринкою. Простий процес і перевірений результат роблять цей рецепт справжнім фаворитом на Великдень.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • очеревина — 3,5 кг;
  • часник — 3 головки;
  • молоко — 200 мл;
  • суміш перців — 1 ч. л.;
  • приправа для домашньої ковбаси — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л. на 1 кг м’яса;
  • кишки — за потреби.
рецепт домашньої ковбаси
Приготування ковбаси. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очеревину нарізати невеликими кубиками, щоб у шматочках було і м’ясо, і сало.
  2. Додати сіль, спеції, подрібнений часник і молоко, добре перемішати до однорідності.
  3. Кишки промити, замочити у воді з оцтом приблизно на 1 годину, після чого ще раз пропустити через них воду. 
  4. Наповнити кишки підготовленою м’ясною масою за допомогою насадки для ковбаси, рівномірно розподіляючи фарш.
  5. Сформовані ковбаски викласти у форму, змащену олією, наколоти зубочисткою.
  6. Запікати при 180 °C близько 60 хвилин.
  7. За 10 хвилин до готовності накрити фольгою, додати трохи води і допекти, щоб ковбаса залишилась соковитою і рум’яною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Великдень домашня ковбаса свинина ковбаса великодній кошик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації