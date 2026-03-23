Рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2026: знадобиться свинина

Домашня ковбаса.

Це той самий рецепт домашньої ковбаси, який завжди асоціюється зі святом і родинним столом. Очеревина робить її особливо соковитою та ніжною, а аромат спецій і часнику заповнює всю кухню ще під час приготування. Така ковбаса виходить значно смачнішою за магазинну, з насиченим м’ясним смаком і апетитною скоринкою. Простий процес і перевірений результат роблять цей рецепт справжнім фаворитом на Великдень.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

очеревина — 3,5 кг;

часник — 3 головки;

молоко — 200 мл;

суміш перців — 1 ч. л.;

приправа для домашньої ковбаси — 2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л. на 1 кг м’яса;

кишки — за потреби.

Приготування ковбаси.

Спосіб приготування

Очеревину нарізати невеликими кубиками, щоб у шматочках було і м’ясо, і сало. Додати сіль, спеції, подрібнений часник і молоко, добре перемішати до однорідності. Кишки промити, замочити у воді з оцтом приблизно на 1 годину, після чого ще раз пропустити через них воду. Наповнити кишки підготовленою м’ясною масою за допомогою насадки для ковбаси, рівномірно розподіляючи фарш. Сформовані ковбаски викласти у форму, змащену олією, наколоти зубочисткою. Запікати при 180 °C близько 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності накрити фольгою, додати трохи води і допекти, щоб ковбаса залишилась соковитою і рум’яною.

