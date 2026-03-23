Рецепт домашней колбасы на Пасху 2026: понадобится свинина

Домашняя колбаса. Фото: smachnenke.com.ua

Это тот самый рецепт домашней колбасы, который всегда ассоциируется с праздником и семейным столом. Очеревина делает ее особенно сочной и нежной, а аромат специй и чеснока заполняет всю кухню еще во время приготовления. Такая колбаса получается значительно вкуснее магазинной, с насыщенным мясным вкусом и аппетитной корочкой. Простой процесс и проверенный результат делают этот рецепт настоящим фаворитом на Пасху.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

брюшина — 3,5 кг;

чеснок — 3 головки;

молоко — 200 мл.;

смесь перцев — 1 ч. л.;

приправа для домашней колбасы — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л. на 1 кг мяса;

кишки — при необходимости.

Способ приготовления

Очеревину нарезать небольшими кубиками, чтобы в кусочках было и мясо, и сало. Добавить соль, специи, измельченный чеснок и молоко, хорошо перемешать до однородности. Кишки промыть, замочить в воде с уксусом примерно на 1 час, после чего еще раз пропустить через них воду. Наполнить кишки подготовленной мясной массой с помощью насадки для колбасы, равномерно распределяя фарш. Сформированные колбаски выложить в форму, смазанную маслом, наколоть зубочисткой. Запекать при 180 °C около 60 минут. За 10 минут до готовности накрыть фольгой, добавить немного воды и допечь, чтобы колбаса осталась сочной и румяной.

