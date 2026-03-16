Грудинка в пиве — рецепт приготовления сочной мясной закуски

Грудинка в пиве: закуска на Пасху 2026 вместо колбасы
Грудинка в пиве — вкусная и ароматная мясная закуска, которая прекрасно подходит для праздничного меню. Благодаря темному пиву и специям мясо приобретает насыщенный вкус и аппетитный цвет. Такое блюдо получается сочным, мягким и очень ароматным. Оно легко может заменить магазинную колбасу на пасхальном столе.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свиная грудинка — 1,4 кг;
- соль — 1,5 ст. л.;
- черный молотый перец — 1 ст. л.;
- пиво темное — 500 мл.
Для маринада:
- соевый соус — 70 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- сухой чеснок — 1 ч. л.
Дополнительно:
- чеснок — несколько зубчиков;
- лавровый лист — 3 шт;
- тимьян — 1 ст. л.
Способ приготовления
Свиную грудинку промыть под холодной водой и хорошо обсушить бумажными полотенцами. Нарезать мясо на удобные куски, чтобы их было легко обжаривать. В небольшой миске смешать соль и черный молотый перец. Полученной смесью тщательно натереть каждый кусок грудинки со всех сторон.
Сковородку хорошо разогреть на среднем огне. Масло добавлять не нужно, поскольку во время приготовления из грудинки выделится достаточно жира. Выложить куски мяса на горячую поверхность и обжаривать до образования румяной корочки со всех сторон. Когда грудинка подрумянится, добавить темное пиво и довести его до кипения. Накрыть сковородку крышкой и оставить мясо тушиться примерно на 15 минут.
Тем временем подготовить маринад. В миске смешать соевый соус, сахар, молотую паприку и сухой чеснок. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. После этого открыть крышку, добавить маринад к мясу и полить им каждый кусок. Снова накрыть сковороду крышкой и продолжить тушение примерно 1 час. Во время приготовления периодически переворачивать грудинку, чтобы она равномерно пропитывалась соусом.
В конце добавить измельченный чеснок, лавровый лист и тимьян. Накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. Готовая грудинка получается очень мягкой, сочной и насыщенной на вкус. Ее можно подавать горячей или охлажденной, нарезав тонкими ломтиками.
Читайте Новини.LIVE!