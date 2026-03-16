Грудинка в пиве — рецепт приготовления сочной мясной закуски

Грудинка в пиве. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиве — вкусная и ароматная мясная закуска, которая прекрасно подходит для праздничного меню. Благодаря темному пиву и специям мясо приобретает насыщенный вкус и аппетитный цвет. Такое блюдо получается сочным, мягким и очень ароматным. Оно легко может заменить магазинную колбасу на пасхальном столе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свиная грудинка — 1,4 кг;

соль — 1,5 ст. л.;

черный молотый перец — 1 ст. л.;

пиво темное — 500 мл.

Для маринада:

соевый соус — 70 г;

сахар — 2 ст. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

сухой чеснок — 1 ч. л.

Дополнительно:

чеснок — несколько зубчиков;

лавровый лист — 3 шт;

тимьян — 1 ст. л.

Способ приготовления

Свиную грудинку промыть под холодной водой и хорошо обсушить бумажными полотенцами. Нарезать мясо на удобные куски, чтобы их было легко обжаривать. В небольшой миске смешать соль и черный молотый перец. Полученной смесью тщательно натереть каждый кусок грудинки со всех сторон.

Кусочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть на среднем огне. Масло добавлять не нужно, поскольку во время приготовления из грудинки выделится достаточно жира. Выложить куски мяса на горячую поверхность и обжаривать до образования румяной корочки со всех сторон. Когда грудинка подрумянится, добавить темное пиво и довести его до кипения. Накрыть сковородку крышкой и оставить мясо тушиться примерно на 15 минут.

Грудинка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Тем временем подготовить маринад. В миске смешать соевый соус, сахар, молотую паприку и сухой чеснок. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. После этого открыть крышку, добавить маринад к мясу и полить им каждый кусок. Снова накрыть сковороду крышкой и продолжить тушение примерно 1 час. Во время приготовления периодически переворачивать грудинку, чтобы она равномерно пропитывалась соусом.

Кусочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить измельченный чеснок, лавровый лист и тимьян. Накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. Готовая грудинка получается очень мягкой, сочной и насыщенной на вкус. Ее можно подавать горячей или охлажденной, нарезав тонкими ломтиками.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась