Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Грудинка в пиве: закуска на Пасху 2026 вместо колбасы

Грудинка в пиве: закуска на Пасху 2026 вместо колбасы

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 01:04
Грудинка в пиве — рецепт приготовления сочной мясной закуски
Грудинка в пиве. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиве — вкусная и ароматная мясная закуска, которая прекрасно подходит для праздничного меню. Благодаря темному пиву и специям мясо приобретает насыщенный вкус и аппетитный цвет. Такое блюдо получается сочным, мягким и очень ароматным. Оно легко может заменить магазинную колбасу на пасхальном столе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свиная грудинка — 1,4 кг;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • черный молотый перец — 1 ст. л.;
  • пиво темное — 500 мл.

Для маринада:

  • соевый соус — 70 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.

Дополнительно:

  • чеснок — несколько зубчиков;
  • лавровый лист — 3 шт;
  • тимьян — 1 ст. л.

Способ приготовления

Свиную грудинку промыть под холодной водой и хорошо обсушить бумажными полотенцами. Нарезать мясо на удобные куски, чтобы их было легко обжаривать. В небольшой миске смешать соль и черный молотый перец. Полученной смесью тщательно натереть каждый кусок грудинки со всех сторон.

простий рецепт грудинки
Кусочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку хорошо разогреть на среднем огне. Масло добавлять не нужно, поскольку во время приготовления из грудинки выделится достаточно жира. Выложить куски мяса на горячую поверхность и обжаривать до образования румяной корочки со всех сторон. Когда грудинка подрумянится, добавить темное пиво и довести его до кипения. Накрыть сковородку крышкой и оставить мясо тушиться примерно на 15 минут.

простий рецепт грудинки в пиві
Грудинка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Тем временем подготовить маринад. В миске смешать соевый соус, сахар, молотую паприку и сухой чеснок. Все хорошо перемешать до однородной консистенции. После этого открыть крышку, добавить маринад к мясу и полить им каждый кусок. Снова накрыть сковороду крышкой и продолжить тушение примерно 1 час. Во время приготовления периодически переворачивать грудинку, чтобы она равномерно пропитывалась соусом.

простий рецепт грудинки в пиві на великдень
Кусочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить измельченный чеснок, лавровый лист и тимьян. Накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, чтобы специи раскрыли свой аромат. Готовая грудинка получается очень мягкой, сочной и насыщенной на вкус. Ее можно подавать горячей или охлажденной, нарезав тонкими ломтиками.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации