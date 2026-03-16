Головна Смак Грудинка в пиві: закуска на Великдень 2026 замість ковбаси

Грудинка в пиві: закуска на Великдень 2026 замість ковбаси

Дата публікації: 16 березня 2026 01:04
Грудинка в пиві — рецепт приготування соковитої м’ясної закуски
Грудинка в пиві. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиві — смачна та ароматна м’ясна закуска, яка чудово підходить для святкового меню. Завдяки темному пиву та спеціям м’ясо набуває насиченого смаку і апетитного кольору. Така страва виходить соковитою, м’якою та дуже ароматною. Вона легко може замінити магазинну ковбасу на великодньому столі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свиняча грудинка — 1,4 кг;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ст. л.;
  • пиво темне — 500 мл.

Для маринаду:

  • соєвий соус — 70 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • сухий часник — 1 ч. л.

Додатково:

  • часник — кілька зубчиків;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чебрець — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Свинячу грудинку промити під холодною водою та добре обсушити паперовими рушниками. Нарізати м’ясо на зручні шматки, щоб їх було легко обсмажувати. У невеликій мисці змішати сіль і чорний мелений перець. Отриманою сумішшю ретельно натерти кожен шматок грудинки з усіх боків.

простий рецепт грудинки
Шматочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку добре розігріти на середньому вогні. Олію додавати не потрібно, оскільки під час приготування з грудинки виділиться достатньо жиру. Викласти шматки м’яса на гарячу поверхню і обсмажувати до утворення рум’яної скоринки з усіх боків. Коли грудинка підрум’яниться, додати темне пиво і довести його до кипіння. Накрити сковорідку кришкою і залишити м’ясо тушкуватися приблизно на 15 хвилин.

простий рецепт грудинки в пиві
Грудинка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом підготувати маринад. У мисці змішати соєвий соус, цукор, мелену паприку та сухий часник. Усе добре перемішати до однорідної консистенції. Після цього відкрити кришку, додати маринад до м’яса і полити ним кожен шматок. Знову накрити сковорідку кришкою та продовжити тушкування приблизно 1 годину. Під час приготування періодично перевертати грудинку, щоб вона рівномірно просочувалася соусом.

простий рецепт грудинки в пиві на великдень
Шматочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці додати подрібнений часник, лавровий лист і чебрець. Накрити кришкою та готувати ще кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Готова грудинка виходить дуже м’якою, соковитою та насиченою на смак. Її можна подавати гарячою або охолодженою, нарізавши тонкими скибками.

Марина Євтягіна - Редактор
Марина Євтягіна
