Грудинка в пиві — рецепт приготування соковитої м’ясної закуски

Грудинка в пиві — смачна та ароматна м’ясна закуска, яка чудово підходить для святкового меню. Завдяки темному пиву та спеціям м’ясо набуває насиченого смаку і апетитного кольору. Така страва виходить соковитою, м’якою та дуже ароматною. Вона легко може замінити магазинну ковбасу на великодньому столі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

свиняча грудинка — 1,4 кг;

сіль — 1,5 ст. л.;

чорний мелений перець — 1 ст. л.;

пиво темне — 500 мл.

Для маринаду:

соєвий соус — 70 г;

цукор — 2 ст. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

сухий часник — 1 ч. л.

Додатково:

часник — кілька зубчиків;

лавровий лист — 3 шт.;

чебрець — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Свинячу грудинку промити під холодною водою та добре обсушити паперовими рушниками. Нарізати м’ясо на зручні шматки, щоб їх було легко обсмажувати. У невеликій мисці змішати сіль і чорний мелений перець. Отриманою сумішшю ретельно натерти кожен шматок грудинки з усіх боків.

Сковорідку добре розігріти на середньому вогні. Олію додавати не потрібно, оскільки під час приготування з грудинки виділиться достатньо жиру. Викласти шматки м’яса на гарячу поверхню і обсмажувати до утворення рум’яної скоринки з усіх боків. Коли грудинка підрум’яниться, додати темне пиво і довести його до кипіння. Накрити сковорідку кришкою і залишити м’ясо тушкуватися приблизно на 15 хвилин.

Тим часом підготувати маринад. У мисці змішати соєвий соус, цукор, мелену паприку та сухий часник. Усе добре перемішати до однорідної консистенції. Після цього відкрити кришку, додати маринад до м’яса і полити ним кожен шматок. Знову накрити сковорідку кришкою та продовжити тушкування приблизно 1 годину. Під час приготування періодично перевертати грудинку, щоб вона рівномірно просочувалася соусом.

Наприкінці додати подрібнений часник, лавровий лист і чебрець. Накрити кришкою та готувати ще кілька хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Готова грудинка виходить дуже м’якою, соковитою та насиченою на смак. Її можна подавати гарячою або охолодженою, нарізавши тонкими скибками.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

