Домашня грудинка на Великдень — простий рецепт приготування ароматної закуски

Варена грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня грудинка — одна з найсмачніших м’ясних закусок для великоднього столу. Завдяки простому способу приготування м’ясо виходить ніжним, ароматним і має апетитний золотистий колір. Спеції та часник надають страві насиченого смаку, а цибулеве лушпиння створює легкий ефект копченості. Така грудинка чудово смакує як холодна закуска і легко замінить магазинні м’ясні делікатеси.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

грудинка — 1,5–2 кг;

сіль — 120–150 г;

перець горошком — 1,5 ч. л.;

лавровий лист — 3–4 шт.;

цибулеве лушпиння — з 1–2 кг цибулі;

паприка сушена — за смаком;

паприка копчена — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

часник — 5 зубчиків.

Спосіб приготування

Грудинку добре промити під холодною водою та обсушити паперовим рушником. Це допоможе м’ясу рівномірно увібрати аромат спецій під час приготування.

Шматки свинини. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику каструлю викласти цибулеве лушпиння так, щоб воно покривало дно і частково стінки. Зверху викласти підготовлену грудинку. Додати сіль, перець горошком і лавровий лист.

Грудинка за спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Залити все водою так, щоб м’ясо було повністю покрите. Поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння. Після закипання зменшити вогонь і залишити м’ясо готуватися на повільному нагріві. Варити грудинку приблизно 60–90 хвилин, орієнтуючись на товщину шматка. Важливо не переварити м’ясо, щоб воно залишалося соковитим і ніжним.

Грудинка та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Після завершення варіння залишити грудинку у відварі до повного охолодження. Завдяки цьому м’ясо краще збереже свою структуру і стане ще більш м’яким. Охолоджену грудинку дістати з каструлі та злегка обсушити. Часник подрібнити до стану кашки. У невеликій мисці змішати сушену паприку, копчену паприку та чорний мелений перець, додати часник і добре перемішати.

Шматочки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Отриманою ароматною сумішшю ретельно натерти грудинку з усіх боків, приділяючи увагу кожному зрізу. Після цього щільно загорнути м’ясо у фольгу і поставити в холодильник щонайменше на 4–5 годин, а найкраще залишити на ніч. Коли грудинка добре настоїться, її можна нарізати тонкими скибками і подавати до столу. М’ясо виходить ароматним, щільним за структурою і дуже апетитним на вигляд.

