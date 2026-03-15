Домашня грудинка на Великдень — простий рецепт приготування ароматної закуски

Рецепт грудинки на Великдень 2026 — знадобиться вода, сіль та цибуля
Домашня грудинка — одна з найсмачніших м’ясних закусок для великоднього столу. Завдяки простому способу приготування м’ясо виходить ніжним, ароматним і має апетитний золотистий колір. Спеції та часник надають страві насиченого смаку, а цибулеве лушпиння створює легкий ефект копченості. Така грудинка чудово смакує як холодна закуска і легко замінить магазинні м’ясні делікатеси.
Вам знадобиться:
- грудинка — 1,5–2 кг;
- сіль — 120–150 г;
- перець горошком — 1,5 ч. л.;
- лавровий лист — 3–4 шт.;
- цибулеве лушпиння — з 1–2 кг цибулі;
- паприка сушена — за смаком;
- паприка копчена — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- часник — 5 зубчиків.
Спосіб приготування
Грудинку добре промити під холодною водою та обсушити паперовим рушником. Це допоможе м’ясу рівномірно увібрати аромат спецій під час приготування.
У велику каструлю викласти цибулеве лушпиння так, щоб воно покривало дно і частково стінки. Зверху викласти підготовлену грудинку. Додати сіль, перець горошком і лавровий лист.
Залити все водою так, щоб м’ясо було повністю покрите. Поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння. Після закипання зменшити вогонь і залишити м’ясо готуватися на повільному нагріві. Варити грудинку приблизно 60–90 хвилин, орієнтуючись на товщину шматка. Важливо не переварити м’ясо, щоб воно залишалося соковитим і ніжним.
Після завершення варіння залишити грудинку у відварі до повного охолодження. Завдяки цьому м’ясо краще збереже свою структуру і стане ще більш м’яким. Охолоджену грудинку дістати з каструлі та злегка обсушити. Часник подрібнити до стану кашки. У невеликій мисці змішати сушену паприку, копчену паприку та чорний мелений перець, додати часник і добре перемішати.
Отриманою ароматною сумішшю ретельно натерти грудинку з усіх боків, приділяючи увагу кожному зрізу. Після цього щільно загорнути м’ясо у фольгу і поставити в холодильник щонайменше на 4–5 годин, а найкраще залишити на ніч. Коли грудинка добре настоїться, її можна нарізати тонкими скибками і подавати до столу. М’ясо виходить ароматним, щільним за структурою і дуже апетитним на вигляд.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
