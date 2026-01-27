Грудинка в пиві на сковороді — домашній рецепт замість ковбаси

Грудинка в пиві на сковороді — рецепт замість ковбаси
Грудинка в пиві на сковороді — це вдале рішення для тих, хто хоче приготувати натуральну м’ясну страву без зайвих добавок. Вона чудово смакує як у гарячому вигляді, так і охолодженою, легко замінюючи ковбасу в бутербродах. Рецепт простий, але результат виходить по-справжньому домашнім і дуже ароматним.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- свиняча грудинка — 1,4 кг;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- перець чорний мелений — 1 ст. л.;
- пиво темне — 500 мл.
Для маринаду:
- соєвий соус — 70 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- паприка мелена — 1 ч. л.;
- часник сушений — 1 ч. л.
Додатково:
- часник — кілька зубчиків;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чебрець — 1 ст. л.
Грудинка в пиві — спосіб приготування
Свинячу грудинку промити, ретельно обсушити та нарізати порційними шматками, зручними для смаження. У мисці з’єднати сіль і чорний мелений перець, добре перемішати та рівномірно натерти кожен шматок м’яса з усіх боків.
Сковороду добре розігріти на середньому вогні без додавання олії. Викласти грудинку та обсмажувати до рум’яної скоринки з усіх боків, щоб жир витопився, а м’ясо набуло насиченого аромату.
Після того як грудинка підрум’яниться додати темне пиво, довести до кипіння, накрити кришкою та залишити тушкуватися. Тим часом в окремій мисці з’єднати соєвий соус, цукор, мелену паприку та сушений часник, ретельно перемішати до однорідності.
Влити маринад до м’яса, накрити сковороду та продовжити тушкування, періодично перевертаючи шматки, щоб вони рівномірно просочувалися соусом і набували карамельного відтінку. Наприкінці додати подрібнений свіжий часник, лавровий лист і чебрець, накрити кришкою та дати страві настоятися.
