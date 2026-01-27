Грудинка в пиві на сковороді — домашній рецепт замість ковбаси

Грудинка в пиві. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиві на сковороді — це вдале рішення для тих, хто хоче приготувати натуральну м’ясну страву без зайвих добавок. Вона чудово смакує як у гарячому вигляді, так і охолодженою, легко замінюючи ковбасу в бутербродах. Рецепт простий, але результат виходить по-справжньому домашнім і дуже ароматним.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

свиняча грудинка — 1,4 кг;

сіль — 1,5 ст. л.;

перець чорний мелений — 1 ст. л.;

пиво темне — 500 мл.

Для маринаду:

соєвий соус — 70 г;

цукор — 2 ст. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

часник сушений — 1 ч. л.

Додатково:

часник — кілька зубчиків;

лавровий лист — 3 шт.;

чебрець — 1 ст. л.

Грудинка в пиві — спосіб приготування

Свинячу грудинку промити, ретельно обсушити та нарізати порційними шматками, зручними для смаження. У мисці з’єднати сіль і чорний мелений перець, добре перемішати та рівномірно натерти кожен шматок м’яса з усіх боків.

Грудинка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду добре розігріти на середньому вогні без додавання олії. Викласти грудинку та обсмажувати до рум’яної скоринки з усіх боків, щоб жир витопився, а м’ясо набуло насиченого аромату.

Грудинка в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Після того як грудинка підрум’яниться додати темне пиво, довести до кипіння, накрити кришкою та залишити тушкуватися. Тим часом в окремій мисці з’єднати соєвий соус, цукор, мелену паприку та сушений часник, ретельно перемішати до однорідності.

Грудинка в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити маринад до м’яса, накрити сковороду та продовжити тушкування, періодично перевертаючи шматки, щоб вони рівномірно просочувалися соусом і набували карамельного відтінку. Наприкінці додати подрібнений свіжий часник, лавровий лист і чебрець, накрити кришкою та дати страві настоятися.

