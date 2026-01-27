Відео
Україна
Грудинка в пиві на сковороді — рецепт замість ковбаси

Дата публікації: 27 січня 2026 00:44
Грудинка в пиві на сковороді — домашній рецепт замість ковбаси
Грудинка в пиві. Фото: smakuiemo.com.ua

Грудинка в пиві на сковороді — це вдале рішення для тих, хто хоче приготувати натуральну м’ясну страву без зайвих добавок. Вона чудово смакує як у гарячому вигляді, так і охолодженою, легко замінюючи ковбасу в бутербродах. Рецепт простий, але результат виходить по-справжньому домашнім і дуже ароматним.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свиняча грудинка — 1,4 кг;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ст. л.;
  • пиво темне — 500 мл.

Для маринаду:

  • соєвий соус — 70 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • часник сушений — 1 ч. л.

Додатково:

  • часник — кілька зубчиків;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чебрець — 1 ст. л.

Грудинка в пиві — спосіб приготування

Свинячу грудинку промити, ретельно обсушити та нарізати порційними шматками, зручними для смаження. У мисці з’єднати сіль і чорний мелений перець, добре перемішати та рівномірно натерти кожен шматок м’яса з усіх боків.

грудинка в пиві
Грудинка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду добре розігріти на середньому вогні без додавання олії. Викласти грудинку та обсмажувати до рум’яної скоринки з усіх боків, щоб жир витопився, а м’ясо набуло насиченого аромату.

рецепт грудинки в пиві
Грудинка в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Після того як грудинка підрум’яниться додати темне пиво, довести до кипіння, накрити кришкою та залишити тушкуватися. Тим часом в окремій мисці з’єднати соєвий соус, цукор, мелену паприку та сушений часник, ретельно перемішати до однорідності.

рецепт грудинки в темному пиві
Грудинка в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити маринад до м’яса, накрити сковороду та продовжити тушкування, періодично перевертаючи шматки, щоб вони рівномірно просочувалися соусом і набували карамельного відтінку. Наприкінці додати подрібнений свіжий часник, лавровий лист і чебрець, накрити кришкою та дати страві настоятися.

пиво сало рецепт свинина ковбаса
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
