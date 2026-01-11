Картопля з салом — рецепт з фото для смачної вечері

Новий рецепт картоплі з салом — для смачної вечері
Картопля з салом виходить соковитою, ароматною і насиченою. Додавання шинки та спецій робить страву особливо смачною, а зелень додає свіжості. Простий рецепт для швидкої вечері, яку оцінять усі члени родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сало не солоне заморожене — 100 г;
- картопля сира — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- шинка — 250 г;
- паприка — 1/2 ч. л.;
- приправа для картоплі — 1 ч. л.;
- сушений часник — 1/2 ч. л.;
- зелень (кріп, петрушка) — до свого смаку.
Спосіб приготування
Сало натерти на тертці та перекласти у миску. Картоплю нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно, а шинку нарізати кубиками.
Додати паприку, приправу для картоплі та сушений часник, ретельно перемішати.
Перекласти суміш у форму для запікання і накрити фольгою. Випікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 50 хвилин. Готову страву прикрасити зеленню і подавати гарячою.
