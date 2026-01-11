Картопля з салом — рецепт з фото для смачної вечері

Сало та тертка. Фото: gospodynka.com.ua

Картопля з салом виходить соковитою, ароматною і насиченою. Додавання шинки та спецій робить страву особливо смачною, а зелень додає свіжості. Простий рецепт для швидкої вечері, яку оцінять усі члени родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

сало не солоне заморожене — 100 г;

картопля сира — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

шинка — 250 г;

паприка — 1/2 ч. л.;

приправа для картоплі — 1 ч. л.;

сушений часник — 1/2 ч. л.;

зелень (кріп, петрушка) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сало натерти на тертці та перекласти у миску. Картоплю нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно, а шинку нарізати кубиками.

Картопля та сало. Фото: gospodynka.com.ua

Додати паприку, приправу для картоплі та сушений часник, ретельно перемішати.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти суміш у форму для запікання і накрити фольгою. Випікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 50 хвилин. Готову страву прикрасити зеленню і подавати гарячою.

