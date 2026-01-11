Відео
Головна Смак Новий рецепт картоплі з салом — для смачної вечері

Новий рецепт картоплі з салом — для смачної вечері

Дата публікації: 11 січня 2026 01:04
Картопля з салом — рецепт з фото для смачної вечері
Сало та тертка. Фото: gospodynka.com.ua

Картопля з салом виходить соковитою, ароматною і насиченою. Додавання шинки та спецій робить страву особливо смачною, а зелень додає свіжості. Простий рецепт для швидкої вечері, яку оцінять усі члени родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • сало не солоне заморожене — 100 г;
  • картопля сира — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • шинка — 250 г;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • приправа для картоплі — 1 ч. л.;
  • сушений часник — 1/2 ч. л.;
  • зелень (кріп, петрушка) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Сало натерти на тертці та перекласти у миску. Картоплю нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно, а шинку нарізати кубиками.

рецепт картоплі з шинкою, салом і спеціями у духовці
Картопля та сало. Фото: gospodynka.com.ua

Додати паприку, приправу для картоплі та сушений часник, ретельно перемішати.

простий рецепт картоплі з шинкою, салом і спеціями у духовці
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти суміш у форму для запікання і накрити фольгою. Випікати у розігрітій до 200 °C духовці приблизно 50 хвилин. Готову страву прикрасити зеленню і подавати гарячою.

сало Вечеря картопля рецепт свинина
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
