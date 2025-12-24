Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак М’ясо "по-королівськи" — рецепт перевірений 1000 разів

М’ясо "по-королівськи" — рецепт перевірений 1000 разів

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 21:04
М’ясо по-королівськи в духовці — перевірений рецепт приготування зі свинини
М’ясо "по-королівськи". Фото: smachnenke.com.ua

М’ясо по-королівськи — це той самий рецепт, який не підводить роками. Ніжна свинина, соковита начинка з огірків, цибулі та сиру і рум’яна скоринка зверху роблять цю страву безпрограшною для будь-якого застілля. Готується просто, а результат завжди виглядає святково й апетитно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина (корейка або м’якоть) — 800 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Для шапочки:

  • солоні огірки — 2–3 шт.;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • сметана або майонез — 2–3 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

Свинину нарізати порційними шматками та добре відбити з обох боків. Посолити, додати чорний мелений перець і паприку. Полити рослинною олією, ретельно перемішати й залишити маринуватися приблизно на 20 хвилин.

м’ясо по-королівськи в духовці
М'ясо та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками. Солоні огірки також нарізати кубиками, намагаючись не робити шматочки занадто великими, щоб шапочка була ніжною та рівномірною. До цибулі й огірків додати подрібнений часник, натертий на крупній тертці твердий сир та заправити сметаною або майонезом. Усе добре перемішати до однорідної маси.

рецепт м’яса по-королівськи в духовці
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом, викласти замариноване м’ясо в один шар. Зверху рівномірно розподілити сирно-овочеву шапочку. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 35–40 хвилин, поки м’ясо стане м’яким, а верх добре підрум’яниться.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо Вечеря рецепт свинина м'ясо по-французьки
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації