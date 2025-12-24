М’ясо по-королівськи в духовці — перевірений рецепт приготування зі свинини

М’ясо "по-королівськи" — рецепт перевірений 1000 разів
М’ясо по-королівськи — це той самий рецепт, який не підводить роками. Ніжна свинина, соковита начинка з огірків, цибулі та сиру і рум’яна скоринка зверху роблять цю страву безпрограшною для будь-якого застілля. Готується просто, а результат завжди виглядає святково й апетитно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- свинина (корейка або м’якоть) — 800 г;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- паприка — ½ ч. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Для шапочки:
- солоні огірки — 2–3 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- сметана або майонез — 2–3 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- твердий сир — 100 г.
Спосіб приготування
Свинину нарізати порційними шматками та добре відбити з обох боків. Посолити, додати чорний мелений перець і паприку. Полити рослинною олією, ретельно перемішати й залишити маринуватися приблизно на 20 хвилин.
Цибулю нарізати дрібними кубиками. Солоні огірки також нарізати кубиками, намагаючись не робити шматочки занадто великими, щоб шапочка була ніжною та рівномірною. До цибулі й огірків додати подрібнений часник, натертий на крупній тертці твердий сир та заправити сметаною або майонезом. Усе добре перемішати до однорідної маси.
Деко застелити пергаментом, викласти замариноване м’ясо в один шар. Зверху рівномірно розподілити сирно-овочеву шапочку. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 35–40 хвилин, поки м’ясо стане м’яким, а верх добре підрум’яниться.
