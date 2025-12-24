М’ясо по-королівськи в духовці — перевірений рецепт приготування зі свинини

М’ясо "по-королівськи". Фото: smachnenke.com.ua

М’ясо по-королівськи — це той самий рецепт, який не підводить роками. Ніжна свинина, соковита начинка з огірків, цибулі та сиру і рум’яна скоринка зверху роблять цю страву безпрограшною для будь-якого застілля. Готується просто, а результат завжди виглядає святково й апетитно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

свинина (корейка або м’якоть) — 800 г;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

паприка — ½ ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Для шапочки:

солоні огірки — 2–3 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

сметана або майонез — 2–3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

Свинину нарізати порційними шматками та добре відбити з обох боків. Посолити, додати чорний мелений перець і паприку. Полити рослинною олією, ретельно перемішати й залишити маринуватися приблизно на 20 хвилин.

М'ясо та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками. Солоні огірки також нарізати кубиками, намагаючись не робити шматочки занадто великими, щоб шапочка була ніжною та рівномірною. До цибулі й огірків додати подрібнений часник, натертий на крупній тертці твердий сир та заправити сметаною або майонезом. Усе добре перемішати до однорідної маси.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом, викласти замариноване м’ясо в один шар. Зверху рівномірно розподілити сирно-овочеву шапочку. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 35–40 хвилин, поки м’ясо стане м’яким, а верх добре підрум’яниться.

