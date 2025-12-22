Домашня буженина з 1 кг м’яса — святковий рецепт з фото на Різдво та Новий рік

Домашня буженина з 1 кг м'яса — рецепт на Різдво та Новий рік
Домашня буженина з ароматною скоринкою — класика святкового столу, без якої важко уявити Різдво та Новий рік. Цей рецепт дозволяє отримати соковите м’ясо з насиченим смаком, яке чудово смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- свинина, шия — 1–1,5 кг;
- сіль крупна — 1 ст. л.;
- приправа для гриля — 1 ч. л.;
- паприка копчена — 1 ч. л.;
- перець чилі пластівцями — 1 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- гірчиця французька — до свого смаку;
- хліб чорний — для подачі.
Спосіб приготування
Змішати сіль, приправу для гриля, копчену паприку та пластівці чилі. Додати гірчицю та оливкову олію, ретельно перемішати до однорідної пасти. Свинячу шию обсушити паперовим рушником і рівномірно натерти маринадом з усіх боків.
Перев’язати м’ясо кулінарною ниткою, формуючи щільний рулет, щоб буженина зберегла форму під час запікання. Загорнути м’ясо в кілька шарів пергаменту та залишити в холодильнику на 24 години для маринування.
Розігріти духовку до 160 °C. Викласти м’ясо у форму та запікати 2–3 години, орієнтуючись на товщину шматка. Розгорнути пергамент і залишити буженину в духовці ще на 15 хвилин для утворення рум’яної скоринки.
Дістати м’ясо, дати охолонути при кімнатній температурі, після чого поставити в холодильник на кілька годин. Зняти нитку та нарізати буженину тонкими скибками. Подавати з чорним хлібом і французькою гірчицею.
