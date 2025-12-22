Відео
Головна Смак Домашня буженина з 1 кг м'яса — рецепт на Різдво та Новий рік

Домашня буженина з 1 кг м'яса — рецепт на Різдво та Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 01:04
Домашня буженина з 1 кг м’яса — святковий рецепт з фото на Різдво та Новий рік
Домашня буженина. Фото: кадр з відео

Домашня буженина з ароматною скоринкою — класика святкового столу, без якої важко уявити Різдво та Новий рік. Цей рецепт дозволяє отримати соковите м’ясо з насиченим смаком, яке чудово смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • свинина, шия — 1–1,5 кг;
  • сіль крупна — 1 ст. л.;
  • приправа для гриля — 1 ч. л.;
  • паприка копчена — 1 ч. л.;
  • перець чилі пластівцями — 1 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • гірчиця французька — до свого смаку;
  • хліб чорний — для подачі.

Спосіб приготування

Змішати сіль, приправу для гриля, копчену паприку та пластівці чилі. Додати гірчицю та оливкову олію, ретельно перемішати до однорідної пасти. Свинячу шию обсушити паперовим рушником і рівномірно натерти маринадом з усіх боків. 

як приготувати буженіну
М'ясо в спеціях. Фото: кадр з відео

Перев’язати м’ясо кулінарною ниткою, формуючи щільний рулет, щоб буженина зберегла форму під час запікання. Загорнути м’ясо в кілька шарів пергаменту та залишити в холодильнику на 24 години для маринування.

рецепт домашньої буженіни
М'ясо у формі для випікання. Фото: кадр из видео

Розігріти духовку до 160 °C. Викласти м’ясо у форму та запікати 2–3 години, орієнтуючись на товщину шматка. Розгорнути пергамент і залишити буженину в духовці ще на 15 хвилин для утворення рум’яної скоринки. 

домашня буженіна на закуску
М'ясо в пергаменті. Фото: кадр з відео

Дістати м’ясо, дати охолонути при кімнатній температурі, після чого поставити в холодильник на кілька годин. Зняти нитку та нарізати буженину тонкими скибками. Подавати з чорним хлібом і французькою гірчицею.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
