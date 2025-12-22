Видео
Україна
Домашняя буженина из 1 кг мяса — рецепт на Рождество и Новый год

Домашняя буженина из 1 кг мяса — рецепт на Рождество и Новый год

Дата публикации 22 декабря 2025 01:04
Домашняя буженина из 1 кг мяса — праздничный рецепт с фото на Рождество и Новый год
Домашняя буженина. Фото: кадр из видео

Домашняя буженина с ароматной корочкой — классика праздничного стола, без которой трудно представить Рождество и Новый год. Этот рецепт позволяет получить сочное мясо с насыщенным вкусом, которое прекрасно подходит как в горячем, так и в холодном виде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свинина, шея — 1-1,5 кг;
  • соль крупная — 1 ст. л.;
  • приправа для гриля — 1 ч. л.;
  • паприка копченая — 1 ч. л.;
  • перец чили хлопьями — 1 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • горчица французская — по своему вкусу;
  • хлеб черный — для подачи.

Способ приготовления

Смешать соль, приправу для гриля, копченую паприку и хлопья чили. Добавить горчицу и оливковое масло, тщательно перемешать до однородной пасты. Свиную шею обсушить бумажным полотенцем и равномерно натереть маринадом со всех сторон.

як приготувати буженіну
Мясо в специях. Фото: кадр из видео

Перевязать мясо кулинарной нитью, формируя плотный рулет, чтобы буженина сохранила форму во время запекания. Завернуть мясо в несколько слоев пергамента и оставить в холодильнике на 24 часа для маринования.

рецепт домашньої буженіни
Мясо в форме для выпекания. Фото: кадр из видео

Разогреть духовку до 160 °C. Выложить мясо в форму и запекать 2-3 часа, ориентируясь на толщину куска. Развернуть пергамент и оставить буженину в духовке еще на 15 минут для образования румяной корочки.

домашня буженіна на закуску
Мясо в пергаменте. Фото: кадр из видео

Достать мясо, дать остыть при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник на несколько часов. Снять нить и нарезать буженину тонкими ломтиками. Подавать с черным хлебом и французской горчицей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

мясо рецепт свинина закуска буженина
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
