Куриный рулет на праздник — рецепт приготовления из целой курицы

Куриный рулет вместо колбасы на праздник — нужна 1 целая курица
Замените обычную колбасу на изысканный куриный рулет из целой курицы, который станет изюминкой праздничного стола. Сочетание нежного мяса, ароматных специй и сладких сухофруктов делает его сочным и упругим. Этот рулет легко готовить, он держит форму и выглядит очень празднично.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- курица целая — около 3 кг;
- чеснок — несколько зубчиков;
- курага — 100 г;
- чернослив — 100 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица — несколько ч. л.;
- горчица в зернах — небольшая ч. л.;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- соль, перец, любимые специи — по своему вкусу;
- рукав для запекания — по необходимости.
Способ приготовления
Подготовить курицу: снять кожу целиком, чтобы она стала основой рулета. Отделить мясо от костей, нарезать мелко и сложить в большую миску. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи.
Смешать майонез, горчицу, горчицу в зернах, масло и соевый соус. Добавить к мясу и оставить на некоторое время, чтобы оно стало нежным. Курагу и чернослив нарезать мелко и добавить к мясной смеси для сладкой нотки и праздничного аромата.
Разложить кожу на доске внутренней стороной вверх, разровнять руками. Выложить мясную смесь, формируя длинную плотную полосу, и аккуратно завернуть кожу в рулет. Крепко обвязать пищевой нитью.
Переложить рулет в рукав для запекания, завязать края, оставив немного пространства для сока. Положить рулет в форму и отправить в духовку, где запекать до золотистого оттенка кожи и полного пропаривания мяса.
После приготовления дать рулету немного остыть, чтобы структура стала плотной. Разрезать и подавать на праздничный стол: рулет держит форму, а сок внутри делает его нежным и упругим.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!