Куриный рулет на праздник — рецепт приготовления из целой курицы

Куриный рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Замените обычную колбасу на изысканный куриный рулет из целой курицы, который станет изюминкой праздничного стола. Сочетание нежного мяса, ароматных специй и сладких сухофруктов делает его сочным и упругим. Этот рулет легко готовить, он держит форму и выглядит очень празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

курица целая — около 3 кг;

чеснок — несколько зубчиков;

курага — 100 г;

чернослив — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — несколько ч. л.;

горчица в зернах — небольшая ч. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

соль, перец, любимые специи — по своему вкусу;

рукав для запекания — по необходимости.

Способ приготовления

Подготовить курицу: снять кожу целиком, чтобы она стала основой рулета. Отделить мясо от костей, нарезать мелко и сложить в большую миску. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи.

Тушка курицы. Фото: smakuiemo.com.ua

Смешать майонез, горчицу, горчицу в зернах, масло и соевый соус. Добавить к мясу и оставить на некоторое время, чтобы оно стало нежным. Курагу и чернослив нарезать мелко и добавить к мясной смеси для сладкой нотки и праздничного аромата.

Курица и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Разложить кожу на доске внутренней стороной вверх, разровнять руками. Выложить мясную смесь, формируя длинную плотную полосу, и аккуратно завернуть кожу в рулет. Крепко обвязать пищевой нитью.

Приготовление рулета. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить рулет в рукав для запекания, завязать края, оставив немного пространства для сока. Положить рулет в форму и отправить в духовку, где запекать до золотистого оттенка кожи и полного пропаривания мяса.

Готовый рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

После приготовления дать рулету немного остыть, чтобы структура стала плотной. Разрезать и подавать на праздничный стол: рулет держит форму, а сок внутри делает его нежным и упругим.

