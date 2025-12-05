Видео
Куриный рулет вместо колбасы на праздник — нужна 1 целая курица

Дата публикации 5 декабря 2025 01:02
Куриный рулет на праздник — рецепт приготовления из целой курицы
Куриный рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Замените обычную колбасу на изысканный куриный рулет из целой курицы, который станет изюминкой праздничного стола. Сочетание нежного мяса, ароматных специй и сладких сухофруктов делает его сочным и упругим. Этот рулет легко готовить, он держит форму и выглядит очень празднично.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • курица целая — около 3 кг;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • курага — 100 г;
  • чернослив — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица — несколько ч. л.;
  • горчица в зернах — небольшая ч. л.;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • соль, перец, любимые специи — по своему вкусу;
  • рукав для запекания — по необходимости.

Способ приготовления

Подготовить курицу: снять кожу целиком, чтобы она стала основой рулета. Отделить мясо от костей, нарезать мелко и сложить в большую миску. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи.

рецепт курячого рулета
Тушка курицы. Фото: smakuiemo.com.ua

Смешать майонез, горчицу, горчицу в зернах, масло и соевый соус. Добавить к мясу и оставить на некоторое время, чтобы оно стало нежным. Курагу и чернослив нарезать мелко и добавить к мясной смеси для сладкой нотки и праздничного аромата.

рецепт рулета з цілої курки
Курица и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Разложить кожу на доске внутренней стороной вверх, разровнять руками. Выложить мясную смесь, формируя длинную плотную полосу, и аккуратно завернуть кожу в рулет. Крепко обвязать пищевой нитью.

курячий рулет замість ковбаси
Приготовление рулета. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить рулет в рукав для запекания, завязать края, оставив немного пространства для сока. Положить рулет в форму и отправить в духовку, где запекать до золотистого оттенка кожи и полного пропаривания мяса.

рецепт курячого рулету
Готовый рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

После приготовления дать рулету немного остыть, чтобы структура стала плотной. Разрезать и подавать на праздничный стол: рулет держит форму, а сок внутри делает его нежным и упругим.

Автор:
Марина Евтягина
