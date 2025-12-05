Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Курячий рулет замість ковбаси на свято — потрібна 1 ціла курка

Курячий рулет замість ковбаси на свято — потрібна 1 ціла курка

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 01:02
Курячий рулет на свято — рецепт приготування із цілої курки
Курячий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Замініть звичайну ковбасу на вишуканий курячий рулет із цілої курки, який стане родзинкою святкового столу. Поєднання ніжного м’яса, ароматних спецій і солодких сухофруктів робить його соковитим і пружним. Цей рулет легко готувати, він тримає форму і виглядає дуже святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курка ціла — близько 3 кг;
  • часник — кілька зубчиків;
  • курага — 100 г;
  • чорнослив — 100 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • гірчиця — кілька ч. л.;
  • гірчиця в зернах — невелика ч. л.;
  • олія рослинна — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • сіль, перець, улюблені спеції — до свого смаку;
  • рукав для запікання — за потребою.

Спосіб приготування

Підготувати курку: зняти шкіру цілою, щоб вона стала основою рулету. Відокремити м’ясо від кісток, нарізати дрібно й скласти у велику миску. Додати подрібнений часник, сіль, перець та улюблені спеції.

рецепт курячого рулета
Тушка курки. Фото: smakuiemo.com.ua

Змішати майонез, гірчицю, гірчицю в зернах, олію та соєвий соус. Додати до м’яса і залишити на деякий час, щоб воно стало ніжним. Курагу та чорнослив нарізати дрібно і додати до м’ясної суміші для солодкої нотки та святкового аромату.

рецепт рулета з цілої курки
Курка та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Розкласти шкіру на дошці внутрішньою стороною догори, розрівняти руками. Викласти м’ясну суміш, формуючи довгу щільну смугу, і акуратно загорнути шкіру у рулет. Міцно обв’язати харчовою ниткою.

курячий рулет замість ковбаси
Приготування рулету. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти рулет у рукав для запікання, зав’язати краї, залишивши трохи простору для соку. Покласти рулет у форму та відправити в духовку, де запікати до золотавого відтінку шкіри й повного пропарювання м’яса.

рецепт курячого рулету
Готовий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Після приготування дати рулету трохи охолонути, щоб структура стала щільною. Розрізати та подавати на святковий стіл: рулет тримає форму, а сік всередині робить його ніжним і пружним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

рецепт курка домашня ковбаса закуска ковбаса рулет
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації