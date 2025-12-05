Курячий рулет на свято — рецепт приготування із цілої курки

Курячий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Замініть звичайну ковбасу на вишуканий курячий рулет із цілої курки, який стане родзинкою святкового столу. Поєднання ніжного м’яса, ароматних спецій і солодких сухофруктів робить його соковитим і пружним. Цей рулет легко готувати, він тримає форму і виглядає дуже святково.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курка ціла — близько 3 кг;

часник — кілька зубчиків;

курага — 100 г;

чорнослив — 100 г;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця — кілька ч. л.;

гірчиця в зернах — невелика ч. л.;

олія рослинна — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

сіль, перець, улюблені спеції — до свого смаку;

рукав для запікання — за потребою.

Спосіб приготування

Підготувати курку: зняти шкіру цілою, щоб вона стала основою рулету. Відокремити м’ясо від кісток, нарізати дрібно й скласти у велику миску. Додати подрібнений часник, сіль, перець та улюблені спеції.

Тушка курки. Фото: smakuiemo.com.ua

Змішати майонез, гірчицю, гірчицю в зернах, олію та соєвий соус. Додати до м’яса і залишити на деякий час, щоб воно стало ніжним. Курагу та чорнослив нарізати дрібно і додати до м’ясної суміші для солодкої нотки та святкового аромату.

Курка та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Розкласти шкіру на дошці внутрішньою стороною догори, розрівняти руками. Викласти м’ясну суміш, формуючи довгу щільну смугу, і акуратно загорнути шкіру у рулет. Міцно обв’язати харчовою ниткою.

Приготування рулету. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти рулет у рукав для запікання, зав’язати краї, залишивши трохи простору для соку. Покласти рулет у форму та відправити в духовку, де запікати до золотавого відтінку шкіри й повного пропарювання м’яса.

Готовий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Після приготування дати рулету трохи охолонути, щоб структура стала щільною. Розрізати та подавати на святковий стіл: рулет тримає форму, а сік всередині робить його ніжним і пружним.

