Головна Смак Рецепт грудинки замість ковбаси — потрібно вода, сіль та цибуля

Рецепт грудинки замість ковбаси — потрібно вода, сіль та цибуля

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 01:04
Вода, сіль та цибуля — рецепт приготування грудинки з фото для смачної заміни ковбаси
Домашня грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей простий спосіб приготування грудинки дозволяє отримати ідеальну м’ясну закуску без зайвих зусиль. Поєднання цибулевого лушпиння, спецій та правильної технології створює натуральний аромат і легкий ефект копченості. Така грудинка стане не лише кориснішою альтернативою ковбасі, а й справжнім домашнім делікатесом, який захочеться готувати знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • грудинка — 1,5–2 кг;
  • сіль — 120–150 г;
  • перець горошком — 1,5 ч. л.;
  • лавровий лист — 3–4 шт.;
  • цибулеве лушпиння — з 1–2 кг цибулі;
  • паприка сушена — до свого смаку;
  • паприка копчена — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • часник — 5 зубчиків.

Спосіб приготування

Промити грудинку під холодною водою та обсушити рушником, щоб вона краще ввібрала спеції під час варіння. Підготувати велику каструлю, викласти на дно та уздовж стінок цибулеве лушпиння, щоб створити природне ароматне середовище та надати м’ясу гарного відтінку.

рецепт приготування грудинки з фото для смачної заміни ковбаси
Шматки грудинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Покласти грудинку поверх лушпиння, додати сіль, перець горошком і лавровий лист. Залити водою так, щоб м’ясо було повністю покрите.

рецепт приготування грудинки для смачної заміни ковбаси
Грудинка в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння. Після закипання зменшити нагрів, щоб м’ясо томилося повільно та рівномірно. Варити від 60 до 90 хвилин, орієнтуючись на товщину шматка. Важливо, щоб грудинка залишалася соковитою.

рецепт приготування грудинки замість ковбаси
Грудинка в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Після завершення варіння залишити її у відварі до повного охолодження, адже саме це забезпечує ніжність та щільну структуру.

простий рецепт приготування грудинки замість ковбаси
Грудинка зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти грудинку, обсушити та підготувати ароматну пасту зі спецій. Змішати сушену паприку, копчену паприку і чорний мелений перець. Часник подрібнити до стану густої кашки та змішати зі спеціями. Рівномірно обмазати грудинку з усіх боків, уважно пропрацьовуючи кожен зріз. Щільно загорнути у фольгу, щоб суміш добре ввібралася. Поставити в холодильник на 4–5 годин або залишити на ніч.

смачний рецепт приготування грудинки замість ковбаси
Готова грудинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли грудинка настоїться, дістати її та нарізати тонкими скибками. М’ясо матиме щільну структуру, насичений аромат і легкий ефект копченості завдяки комбінації спецій та цибулевого лушпиння. Така грудинка стане чудовою заміною ковбасним виробам і приємно здивує глибоким домашнім смаком.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

сало рецепт свинина закуска ковбаса
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
