Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рулет із сала з хріном та гірчицею — закуска на святковий стіл

Рулет із сала з хріном та гірчицею — закуска на святковий стіл

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:44
Оновлено: 07:38
Рулет із сала з хріном та гірчицею — домашня закуска, яка прикрасить будь-який святковий стіл
Рулет із сала з хріном та гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо шукаєте ідеальну закуску до святкового столу — приготуйте рулет із сала з хріном та гірчицею. У ньому поєднуються пряний аромат, гострота спецій і ніжна текстура сала з прошарками м’яса. Такий рулет готується просто, зберігається довго й має неповторний домашній смак, який одразу повертає у дитинство.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сало — 1,2 кг;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • хрін із буряком — 3 ст. л.;
  • гірчиця міцна — 3 ст. л.;
  • гірчиця не гостра — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Вибрати шмат сала з невеликими прошарками м’яса — тоді рулет буде соковитим і ароматним. Якщо сало вже трохи просолене, додавати багато солі не потрібно. Обережно зрізати шкірку та нарізати сало довгими тонкими скибками, подібними до бекону. Важливо, щоб товщина була рівномірною — тоді рулет триматиме форму.

рецепт закуски з сала
Шматочки сала. Фото: smakuiemo.com.ua

На стіл розстелити кілька шарів харчової плівки та викласти скибки сала нахлистом, щоб вони перекривали одна одну.

рецепт рулет з салом
Сало та хрін. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці змішати хрін із буряком, міцну й ніжну гірчицю — утвориться ароматна пряна паста. Злегка посолити й поперчити сало, потім рівномірно змастити підготовленою сумішшю. Аромат на цьому етапі вже надзвичайно апетитний — гострий і домашній водночас.

смачна закуска з хріном та гірчицею
Приготування рулету. Фото: smakuiemo.com.ua

За допомогою плівки щільно згорнути рулет, добре притискаючи, щоб не залишалося повітря. Закрутити краї, а за наявності — використати вакууматор для ідеальної форми.

рецепт закуски рулету з салом
Готовий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Покласти рулет у холодильник на 5–6 годин або краще на ніч, щоб він добре просолився й набув насиченого смаку. Перед подачею нарізати тонкими скибочками — рулет виходить щільний, ароматний і дуже апетитний. Його можна подавати як холодну закуску до хліба, вареної картоплі чи навіть просто з чашкою міцного чаю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

сало рецепт закуска хрін гірчиця
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації