Рулет із сала з хріном та гірчицею — домашня закуска, яка прикрасить будь-який святковий стіл

Рулет із сала з хріном та гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо шукаєте ідеальну закуску до святкового столу — приготуйте рулет із сала з хріном та гірчицею. У ньому поєднуються пряний аромат, гострота спецій і ніжна текстура сала з прошарками м’яса. Такий рулет готується просто, зберігається довго й має неповторний домашній смак, який одразу повертає у дитинство.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

сало — 1,2 кг;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

хрін із буряком — 3 ст. л.;

гірчиця міцна — 3 ст. л.;

гірчиця не гостра — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Вибрати шмат сала з невеликими прошарками м’яса — тоді рулет буде соковитим і ароматним. Якщо сало вже трохи просолене, додавати багато солі не потрібно. Обережно зрізати шкірку та нарізати сало довгими тонкими скибками, подібними до бекону. Важливо, щоб товщина була рівномірною — тоді рулет триматиме форму.

Шматочки сала. Фото: smakuiemo.com.ua

На стіл розстелити кілька шарів харчової плівки та викласти скибки сала нахлистом, щоб вони перекривали одна одну.

Сало та хрін. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці змішати хрін із буряком, міцну й ніжну гірчицю — утвориться ароматна пряна паста. Злегка посолити й поперчити сало, потім рівномірно змастити підготовленою сумішшю. Аромат на цьому етапі вже надзвичайно апетитний — гострий і домашній водночас.

Приготування рулету. Фото: smakuiemo.com.ua

За допомогою плівки щільно згорнути рулет, добре притискаючи, щоб не залишалося повітря. Закрутити краї, а за наявності — використати вакууматор для ідеальної форми.

Готовий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Покласти рулет у холодильник на 5–6 годин або краще на ніч, щоб він добре просолився й набув насиченого смаку. Перед подачею нарізати тонкими скибочками — рулет виходить щільний, ароматний і дуже апетитний. Його можна подавати як холодну закуску до хліба, вареної картоплі чи навіть просто з чашкою міцного чаю.

