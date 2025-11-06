Рулет из сала с хреном и горчицей — домашняя закуска, которая украсит любой праздничный стол

Рулет из сала с хреном и горчицей — закуска на праздничный стол
Если ищете идеальную закуску к праздничному столу — приготовьте рулет из сала с хреном и горчицей. В нем сочетаются пряный аромат, острота специй и нежная текстура сала с прослойками мяса. Такой рулет готовится просто, хранится долго и имеет неповторимый домашний вкус, который сразу возвращает в детство.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- сало — 1,2 кг;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- хрен со свеклой — 3 ст. л.;
- горчица крепкая — 3 ст. л.;
- горчица неострая — 1 ст. л.
Способ приготовления
Выбрать кусок сала с небольшими прослойками мяса — тогда рулет будет сочным и ароматным. Если сало уже немного просолено, добавлять много соли не нужно. Осторожно срезать кожуру и нарезать сало длинными тонкими ломтиками, похожими на бекон. Важно, чтобы толщина была равномерной — тогда рулет будет держать форму.
На стол расстелить несколько слоев пищевой пленки и выложить ломтики сала внахлест, чтобы они перекрывали друг друга.
В отдельной миске смешать хрен со свеклой, крепкую и нежную горчицу — образуется ароматная пряная паста. Слегка посолить и поперчить сало, затем равномерно смазать подготовленной смесью. Аромат на этом этапе уже чрезвычайно аппетитный — острый и домашний одновременно.
С помощью пленки плотно свернуть рулет, хорошо прижимая, чтобы не оставалось воздуха. Закрутить края, а при наличии — использовать вакууматор для идеальной формы.
Положить рулет в холодильник на 5-6 часов или лучше на ночь, чтобы он хорошо просолился и приобрел насыщенный вкус. Перед подачей нарезать тонкими ломтиками — рулет получается плотный, ароматный и очень аппетитный. Его можно подавать как холодную закуску к хлебу, вареной картошке или даже просто с чашкой крепкого чая.
