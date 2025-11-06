Видео
Рулет из сала с хреном и горчицей — закуска на праздничный стол

Рулет из сала с хреном и горчицей — закуска на праздничный стол

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:44
Рулет из сала с хреном и горчицей — домашняя закуска, которая украсит любой праздничный стол
Рулет из сала с хреном и горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Если ищете идеальную закуску к праздничному столу — приготовьте рулет из сала с хреном и горчицей. В нем сочетаются пряный аромат, острота специй и нежная текстура сала с прослойками мяса. Такой рулет готовится просто, хранится долго и имеет неповторимый домашний вкус, который сразу возвращает в детство.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • сало — 1,2 кг;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • хрен со свеклой — 3 ст. л.;
  • горчица крепкая — 3 ст. л.;
  • горчица неострая — 1 ст. л.

Способ приготовления

Выбрать кусок сала с небольшими прослойками мяса — тогда рулет будет сочным и ароматным. Если сало уже немного просолено, добавлять много соли не нужно. Осторожно срезать кожуру и нарезать сало длинными тонкими ломтиками, похожими на бекон. Важно, чтобы толщина была равномерной — тогда рулет будет держать форму.

рецепт закуски з сала
Кусочки сала. Фото: smakuiemo.com.ua

На стол расстелить несколько слоев пищевой пленки и выложить ломтики сала внахлест, чтобы они перекрывали друг друга.

рецепт рулет з салом
Сало и хрен. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске смешать хрен со свеклой, крепкую и нежную горчицу — образуется ароматная пряная паста. Слегка посолить и поперчить сало, затем равномерно смазать подготовленной смесью. Аромат на этом этапе уже чрезвычайно аппетитный — острый и домашний одновременно.

смачна закуска з хріном та гірчицею
Приготовление рулета. Фото: smakuiemo.com.ua

С помощью пленки плотно свернуть рулет, хорошо прижимая, чтобы не оставалось воздуха. Закрутить края, а при наличии — использовать вакууматор для идеальной формы.

рецепт закуски рулету з салом
Готовый рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Положить рулет в холодильник на 5-6 часов или лучше на ночь, чтобы он хорошо просолился и приобрел насыщенный вкус. Перед подачей нарезать тонкими ломтиками — рулет получается плотный, ароматный и очень аппетитный. Его можно подавать как холодную закуску к хлебу, вареной картошке или даже просто с чашкой крепкого чая.

сало рецепт закуска хрен горчица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
