Сало в банке по рецепту дедушки — для бутербродов и к борщу

Дата публикации 27 октября 2025 15:05
обновлено: 14:50
Сало в банке по рецепту дедушки — пряная закуска без варки и копчения
Маринованное сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт — настоящая классика украинской кухни. Такое сало готовили еще наши дедушки и бабушки: без варки, без копчения, зато с невероятным ароматом специй и чеснока. Оно получается нежным, пряным и прекрасно подходит как к горячему борщу, так и для быстрых бутербродов. А главное — готовится просто в банке, без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  1. сало — 600 г;
  2. лук — 1 шт.;
  3. чеснок — 4 зубчика;
  4. приправа к салу — 25 г;
  5. уксус 9% — 6 ст. л.

Способ приготовления

Сало промыть, обсушить и нарезать средними кусочками — такими, чтобы их было удобно подавать к столу.

рецепт маринованого сала
Специи и уксус. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить или нарезать пластинками. В миске смешать сало с луком, чесноком и приправами. Если готовой смеси нет, можно сделать собственную — из черного перца, паприки, сушеного чеснока и кориандра. Хорошо перемешать руками, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек сала.

рецепт закуски з сала
Сало и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить уксус, снова перемешать и оставить на 2-3 часа при комнатной температуре — этого времени хватит, чтобы мясо насытилось ароматами.

простий рецепт маринованого сала
Бутерброды с салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее переложить сало в чистые банки, плотно утрамбовывая слоями вместе с луком и чесноком. Закрыть крышками и поставить в холодильник. Уже через сутки сало готово к подаче, но настоящий вкус проявится на второй или третий день — оно станет нежным, ароматным и немного пикантным.

сало рецепт специи маринад маринованное сало закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
