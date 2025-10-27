Сало в банке по рецепту дедушки — пряная закуска без варки и копчения

Маринованное сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт — настоящая классика украинской кухни. Такое сало готовили еще наши дедушки и бабушки: без варки, без копчения, зато с невероятным ароматом специй и чеснока. Оно получается нежным, пряным и прекрасно подходит как к горячему борщу, так и для быстрых бутербродов. А главное — готовится просто в банке, без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сало — 600 г; лук — 1 шт.; чеснок — 4 зубчика; приправа к салу — 25 г; уксус 9% — 6 ст. л.

Способ приготовления

Сало промыть, обсушить и нарезать средними кусочками — такими, чтобы их было удобно подавать к столу.

Специи и уксус. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить или нарезать пластинками. В миске смешать сало с луком, чесноком и приправами. Если готовой смеси нет, можно сделать собственную — из черного перца, паприки, сушеного чеснока и кориандра. Хорошо перемешать руками, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек сала.

Сало и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить уксус, снова перемешать и оставить на 2-3 часа при комнатной температуре — этого времени хватит, чтобы мясо насытилось ароматами.

Бутерброды с салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Далее переложить сало в чистые банки, плотно утрамбовывая слоями вместе с луком и чесноком. Закрыть крышками и поставить в холодильник. Уже через сутки сало готово к подаче, но настоящий вкус проявится на второй или третий день — оно станет нежным, ароматным и немного пикантным.

