Сало в банке по рецепту дедушки — пряная закуска без варки и копчения

Сало в банке по рецепту дедушки — для бутербродов и к борщу
Этот рецепт — настоящая классика украинской кухни. Такое сало готовили еще наши дедушки и бабушки: без варки, без копчения, зато с невероятным ароматом специй и чеснока. Оно получается нежным, пряным и прекрасно подходит как к горячему борщу, так и для быстрых бутербродов. А главное — готовится просто в банке, без лишних усилий и сложных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- сало — 600 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- приправа к салу — 25 г;
- уксус 9% — 6 ст. л.
Способ приготовления
Сало промыть, обсушить и нарезать средними кусочками — такими, чтобы их было удобно подавать к столу.
Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить или нарезать пластинками. В миске смешать сало с луком, чесноком и приправами. Если готовой смеси нет, можно сделать собственную — из черного перца, паприки, сушеного чеснока и кориандра. Хорошо перемешать руками, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек сала.
Добавить уксус, снова перемешать и оставить на 2-3 часа при комнатной температуре — этого времени хватит, чтобы мясо насытилось ароматами.
Далее переложить сало в чистые банки, плотно утрамбовывая слоями вместе с луком и чесноком. Закрыть крышками и поставить в холодильник. Уже через сутки сало готово к подаче, но настоящий вкус проявится на второй или третий день — оно станет нежным, ароматным и немного пикантным.
