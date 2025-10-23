Драники с начинкой по-новому — рецепт приготовления с курицей, который покоряет с первого раза

Деруны с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Это не просто драники — это настоящая кулинарная находка. Нежное куриное филе внутри хрустящей картофельной оболочки создает идеальный баланс вкуса и текстуры. Такие драники стоит готовить сразу больше — съедаются мгновенно и станут любимым блюдом всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

картофель — 900 г;

яйца — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

соль, черный перец, сушеный чеснок — по своему вкусу;

куриное филе — 350 г;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйца, майонез, муку, соль, перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешать до образования густой, однородной массы — это основа для драников.

Картофель и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить. Мясо должно быть сочным, поэтому не стоит нарезать его слишком мелко — тогда после жарки оно останется нежным внутри.

Курица и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выложить ложкой картофельную массу, разровнять в виде блина. Сверху положить кусочек курицы и накрыть еще одной ложкой картофельной смеси, слегка распределив ее по поверхности.

Приготовление драников. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить драники с двух сторон до золотистой корочки, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и дать мясу полностью приготовиться. Готовые драники выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Деруны с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать горячими со сметаной, чесночным соусом или сливочной заправкой. Хрустящая корочка снаружи, нежная картофельная масса и ароматное куриное филе внутри — это блюдо, которое разлетается со стола за минуты.

