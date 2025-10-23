Драники с начинкой по-новому — рецепт приготовления с курицей, который покоряет с первого раза

Драники с начинкой "по-новому" — готовьте больше, очень вкусно
Это не просто драники — это настоящая кулинарная находка. Нежное куриное филе внутри хрустящей картофельной оболочки создает идеальный баланс вкуса и текстуры. Такие драники стоит готовить сразу больше — съедаются мгновенно и станут любимым блюдом всей семьи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 900 г;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль, черный перец, сушеный чеснок — по своему вкусу;
- куриное филе — 350 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Картофель очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйца, майонез, муку, соль, перец и сушеный чеснок. Хорошо перемешать до образования густой, однородной массы — это основа для драников.
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить. Мясо должно быть сочным, поэтому не стоит нарезать его слишком мелко — тогда после жарки оно останется нежным внутри.
На разогретую сковороду с маслом выложить ложкой картофельную массу, разровнять в виде блина. Сверху положить кусочек курицы и накрыть еще одной ложкой картофельной смеси, слегка распределив ее по поверхности.
Жарить драники с двух сторон до золотистой корочки, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и дать мясу полностью приготовиться. Готовые драники выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подавать горячими со сметаной, чесночным соусом или сливочной заправкой. Хрустящая корочка снаружи, нежная картофельная масса и ароматное куриное филе внутри — это блюдо, которое разлетается со стола за минуты.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!