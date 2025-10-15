Бандуряники — рецепт приготовления самого вкусного картофельного блюда с фото

Картофельные "Бандуряники". Фото: gospodynka.com.ua

Бандуряники — это блюдо, в котором обычный картофель раскрывается по-новому. Румяная корочка, нежная серединка, аромат грибов и расплавленного сыра создают идеальное сочетание. Такие бандуряники хороши и горячими, и в охлажденном виде — блюдо настолько удачное, что быстро станет фаворитом вашей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 2 шт. (450 г);

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Для начинки:

грибы шампиньоны — 6-7 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

сметана — 1 ст. л.;

сыр твердый — 100-150 г.

Способ приготовления

Очистить картофель и натереть его на крупной терке. Добавить натертый лук, соль, яйцо и немного черного перца. Сок, который образуется, не отцеживать — именно он обеспечивает нежность и сочность картофельной массы. Перемешать до однородности, не добавляя муки, чтобы бандуряники оставались легкими и воздушными.

Натертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде обжарить картофельную массу с обеих сторон до румяной корочки, но не доводить до полной готовности, ведь потом блюдо будет запекаться. Крышкой не накрывать, чтобы драники не отпарились.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки нарезать грибы кусочками, а лук — четверть кольцами. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и жарить, пока испарится влага. Посолить, поперчить, ввести сметану, перемешать и немного протушить. Подготовить формочки для запекания. Выложить слой обжаренных драников, сверху посыпать тертым сыром, далее выложить ложку грибной начинки. Повторять, чередуя слои драников, сыра и грибов. Завершить слоем сыра для образования золотистой корочки.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в разогретой до 170°C духовке примерно 15 минут. После запекания дать бандуряникам немного остыть — они станут плотными и будут легко держать форму. Подавать горячими, со сметаной и зеленью, или дополнить свежими помидорами.

