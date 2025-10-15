Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Картофельные "Бандуряники" — в 100 раз вкуснее дерунов и зразы

Картофельные "Бандуряники" — в 100 раз вкуснее дерунов и зразы

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 21:14
Бандуряники — рецепт приготовления самого вкусного картофельного блюда с фото
Картофельные "Бандуряники". Фото: gospodynka.com.ua

Бандуряники — это блюдо, в котором обычный картофель раскрывается по-новому. Румяная корочка, нежная серединка, аромат грибов и расплавленного сыра создают идеальное сочетание. Такие бандуряники хороши и горячими, и в охлажденном виде — блюдо настолько удачное, что быстро станет фаворитом вашей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт. (450 г);
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу.

Для начинки:

  • грибы шампиньоны — 6-7 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сыр твердый — 100-150 г.

Способ приготовления

Очистить картофель и натереть его на крупной терке. Добавить натертый лук, соль, яйцо и немного черного перца. Сок, который образуется, не отцеживать — именно он обеспечивает нежность и сочность картофельной массы. Перемешать до однородности, не добавляя муки, чтобы бандуряники оставались легкими и воздушными.

новий рецепт дерунів
Натертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде обжарить картофельную массу с обеих сторон до румяной корочки, но не доводить до полной готовности, ведь потом блюдо будет запекаться. Крышкой не накрывать, чтобы драники не отпарились.

новий рецепт зразів
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки нарезать грибы кусочками, а лук — четверть кольцами. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы и жарить, пока испарится влага. Посолить, поперчить, ввести сметану, перемешать и немного протушить. Подготовить формочки для запекания. Выложить слой обжаренных драников, сверху посыпать тертым сыром, далее выложить ложку грибной начинки. Повторять, чередуя слои драников, сыра и грибов. Завершить слоем сыра для образования золотистой корочки.

смачні деруни та зрази
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в разогретой до 170°C духовке примерно 15 минут. После запекания дать бандуряникам немного остыть — они станут плотными и будут легко держать форму. Подавать горячими, со сметаной и зеленью, или дополнить свежими помидорами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин Деруны картошка рецепт Украинская кухня
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации