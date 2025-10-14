Рулетики из лаваша и фарша в соусе — рецепт ужина без мороки, который покорит всех

Рулетики из лаваша с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Это блюдо доказывает, что даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Нежный фарш, ароматные овощи и тонкий лаваш превращаются в невероятно сочный и сытный ужин. Готовится легко, выглядит эффектно, а вкус как у блюда из ресторана.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш — 700 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

лук репчатый — 2 шт.;

петрушка — 10 г;

соль, перец, кориандр, паприка — по 1 ч. ложке.

Для соуса-зажарки:

масло — 30 мл.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

вода — 150 мл.

Дополнительно:

тонкий лаваш — 2 шт.

Способ приготовления

Сначала приготовить фарш. Измельчить лук, чеснок и петрушку, добавить к мясу. Посолить, приправить перцем, паприкой и кориандром. Тщательно вымешать, чтобы масса стала однородной и ароматной.

Фарш и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем приготовить зажарку. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить измельченный лук, морковь и сладкий перец. Добавить нарезанные помидоры, влить воду и тушить несколько минут до мягкости овощей. Соус должен стать густым и насыщенным.

Лаваш и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Каждый лист лаваша разровнять, смазать слоем фарша, распределив равномерно по поверхности. Свернуть рулетом и нарезать на кусочки толщиной 2-3 см.

Рулеты с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Рулетики выложить в сковороду с овощным соусом, накрыть крышкой и тушить 8-10 минут на слабом огне. За это время фарш хорошо приготовится, а лаваш впитает аромат соуса, становясь мягким и сочным.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте блюдо горячим, полив сверху остатками соуса. Добавьте ложку сметаны или посыпьте свежей зеленью и получите идеальный ужин без лишних усилий.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.