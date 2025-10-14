Рулетики из лаваша и фарша в соусе — рецепт ужина без мороки, который покорит всех

Новое изысканное блюдо на ужин — понадобится лаваш и 700 г фарша
Это блюдо доказывает, что даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Нежный фарш, ароматные овощи и тонкий лаваш превращаются в невероятно сочный и сытный ужин. Готовится легко, выглядит эффектно, а вкус как у блюда из ресторана.
Вам понадобится:
- фарш — 700 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- лук репчатый — 2 шт.;
- петрушка — 10 г;
- соль, перец, кориандр, паприка — по 1 ч. ложке.
Для соуса-зажарки:
- масло — 30 мл.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- вода — 150 мл.
Дополнительно:
- тонкий лаваш — 2 шт.
Способ приготовления
Сначала приготовить фарш. Измельчить лук, чеснок и петрушку, добавить к мясу. Посолить, приправить перцем, паприкой и кориандром. Тщательно вымешать, чтобы масса стала однородной и ароматной.
Затем приготовить зажарку. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить измельченный лук, морковь и сладкий перец. Добавить нарезанные помидоры, влить воду и тушить несколько минут до мягкости овощей. Соус должен стать густым и насыщенным.
Каждый лист лаваша разровнять, смазать слоем фарша, распределив равномерно по поверхности. Свернуть рулетом и нарезать на кусочки толщиной 2-3 см.
Рулетики выложить в сковороду с овощным соусом, накрыть крышкой и тушить 8-10 минут на слабом огне. За это время фарш хорошо приготовится, а лаваш впитает аромат соуса, становясь мягким и сочным.
Подавайте блюдо горячим, полив сверху остатками соуса. Добавьте ложку сметаны или посыпьте свежей зеленью и получите идеальный ужин без лишних усилий.
