Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новое изысканное блюдо на ужин — понадобится лаваш и 700 г фарша

Новое изысканное блюдо на ужин — понадобится лаваш и 700 г фарша

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 20:44
Рулетики из лаваша и фарша в соусе — рецепт ужина без мороки, который покорит всех
Рулетики из лаваша с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Это блюдо доказывает, что даже из самых простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Нежный фарш, ароматные овощи и тонкий лаваш превращаются в невероятно сочный и сытный ужин. Готовится легко, выглядит эффектно, а вкус как у блюда из ресторана.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш — 700 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • петрушка — 10 г;
  • соль, перец, кориандр, паприка — по 1 ч. ложке.

Для соуса-зажарки:

  • масло — 30 мл.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • вода — 150 мл.

Дополнительно:

  • тонкий лаваш — 2 шт.

Способ приготовления

Сначала приготовить фарш. Измельчить лук, чеснок и петрушку, добавить к мясу. Посолить, приправить перцем, паприкой и кориандром. Тщательно вымешать, чтобы масса стала однородной и ароматной.

рецепт вечері з фаршем
Фарш и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем приготовить зажарку. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить измельченный лук, морковь и сладкий перец. Добавить нарезанные помидоры, влить воду и тушить несколько минут до мягкости овощей. Соус должен стать густым и насыщенным.

лаваш з фаршем в соусі
Лаваш и фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Каждый лист лаваша разровнять, смазать слоем фарша, распределив равномерно по поверхности. Свернуть рулетом и нарезать на кусочки толщиной 2-3 см.

рецепт рулетів з лавашем та фаршем
Рулеты с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Рулетики выложить в сковороду с овощным соусом, накрыть крышкой и тушить 8-10 минут на слабом огне. За это время фарш хорошо приготовится, а лаваш впитает аромат соуса, становясь мягким и сочным.

смачна страва з лавашем та фаршем
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте блюдо горячим, полив сверху остатками соуса. Добавьте ложку сметаны или посыпьте свежей зеленью и получите идеальный ужин без лишних усилий.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт мясной фарш лаваш рулет
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации