Дата публікації: 14 жовтня 2025 20:44
Рулетики з лаваша та фаршем у соусі — рецепт вечері без мороки, що підкорить усіх
Рулетики з лаваша та начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця страва доводить, що навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Ніжний фарш, ароматні овочі та тонкий лаваш перетворюються на неймовірно соковиту й ситну вечерю. Готується легко, виглядає ефектно, а смак, як у страви з ресторану.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • фарш — 700 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • петрушка — 10 г;
  • сіль, перець, коріандр, паприка — по 1 ч. л.

Для соусу-засмажки:

  • олія — 30 мл;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • вода — 150 мл.

Додатково:

  • тонкий лаваш — 2 шт.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати фарш. Подрібнити цибулю, часник і петрушку, додати до м’яса. Посолити, приправити перцем, паприкою й коріандром. Ретельно вимішати, щоб маса стала однорідною та ароматною.

рецепт вечері з фаршем
Фарш та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім приготувати засмажку. На сковороді розігріти олію, обсмажити подрібнену цибулю, моркву й солодкий перець. Додати нарізані помідори, влити воду й тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів. Соус має стати густим і насиченим.

лаваш з фаршем в соусі
Лаваш та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Кожен лист лаваша розрівняти, змастити шаром фаршу, розподіливши рівномірно по поверхні. Згорнути рулетом і нарізати на шматочки завтовшки 2–3 см.

рецепт рулетів з лавашем та фаршем
Рулети з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Рулетики викласти у сковороду з овочевим соусом, накрити кришкою й тушкувати 8–10 хвилин на слабкому вогні. За цей час фарш добре приготується, а лаваш вбере аромат соусу, стаючи м’яким і соковитим.

смачна страва з лавашем та фаршем
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте страву гарячою, поливши зверху залишками соусу. Додайте ложку сметани або посипте свіжою зеленню — й отримаєте ідеальну вечерю без зайвих зусиль.

Вечеря рецепт м'ясний фарш лаваш рулет
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
