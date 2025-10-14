Рулетики з лаваша та фаршем у соусі — рецепт вечері без мороки, що підкорить усіх

Нова вишукана страва на вечерю — знадобиться лаваш та 700 г фаршу
Ця страва доводить, що навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Ніжний фарш, ароматні овочі та тонкий лаваш перетворюються на неймовірно соковиту й ситну вечерю. Готується легко, виглядає ефектно, а смак, як у страви з ресторану.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- фарш — 700 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- петрушка — 10 г;
- сіль, перець, коріандр, паприка — по 1 ч. л.
Для соусу-засмажки:
- олія — 30 мл;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- вода — 150 мл.
Додатково:
- тонкий лаваш — 2 шт.
Спосіб приготування
Спочатку приготувати фарш. Подрібнити цибулю, часник і петрушку, додати до м’яса. Посолити, приправити перцем, паприкою й коріандром. Ретельно вимішати, щоб маса стала однорідною та ароматною.
Потім приготувати засмажку. На сковороді розігріти олію, обсмажити подрібнену цибулю, моркву й солодкий перець. Додати нарізані помідори, влити воду й тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів. Соус має стати густим і насиченим.
Кожен лист лаваша розрівняти, змастити шаром фаршу, розподіливши рівномірно по поверхні. Згорнути рулетом і нарізати на шматочки завтовшки 2–3 см.
Рулетики викласти у сковороду з овочевим соусом, накрити кришкою й тушкувати 8–10 хвилин на слабкому вогні. За цей час фарш добре приготується, а лаваш вбере аромат соусу, стаючи м’яким і соковитим.
Подавайте страву гарячою, поливши зверху залишками соусу. Додайте ложку сметани або посипте свіжою зеленню — й отримаєте ідеальну вечерю без зайвих зусиль.
