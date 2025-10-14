Рулетики з лаваша та фаршем у соусі — рецепт вечері без мороки, що підкорить усіх

Рулетики з лаваша та начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця страва доводить, що навіть із найпростіших інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Ніжний фарш, ароматні овочі та тонкий лаваш перетворюються на неймовірно соковиту й ситну вечерю. Готується легко, виглядає ефектно, а смак, як у страви з ресторану.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

фарш — 700 г;

часник — 2–3 зубчики;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

петрушка — 10 г;

сіль, перець, коріандр, паприка — по 1 ч. л.

Для соусу-засмажки:

олія — 30 мл;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

помідори — 3 шт.;

вода — 150 мл.

Додатково:

тонкий лаваш — 2 шт.

Спосіб приготування

Спочатку приготувати фарш. Подрібнити цибулю, часник і петрушку, додати до м’яса. Посолити, приправити перцем, паприкою й коріандром. Ретельно вимішати, щоб маса стала однорідною та ароматною.

Фарш та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім приготувати засмажку. На сковороді розігріти олію, обсмажити подрібнену цибулю, моркву й солодкий перець. Додати нарізані помідори, влити воду й тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів. Соус має стати густим і насиченим.

Лаваш та фарш. Фото: smakuiemo.com.ua

Кожен лист лаваша розрівняти, змастити шаром фаршу, розподіливши рівномірно по поверхні. Згорнути рулетом і нарізати на шматочки завтовшки 2–3 см.

Рулети з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Рулетики викласти у сковороду з овочевим соусом, накрити кришкою й тушкувати 8–10 хвилин на слабкому вогні. За цей час фарш добре приготується, а лаваш вбере аромат соусу, стаючи м’яким і соковитим.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавайте страву гарячою, поливши зверху залишками соусу. Додайте ложку сметани або посипте свіжою зеленню — й отримаєте ідеальну вечерю без зайвих зусиль.

