Картопляні "Бандуряники" — в 100 раз смачніше за деруни та зрази

Картопляні "Бандуряники" — в 100 раз смачніше за деруни та зрази

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 21:14
Бандуряники — рецепт приготування найсмачнішої картопляної страви з фото
Картопляні "Бандуряники". Фото: gospodynka.com.ua

Бандуряники — це страва, у якій звичайна картопля розкривається по-новому. Рум’яна скоринка, ніжна серединка, аромат грибів і розплавленого сиру створюють ідеальне поєднання. Такі бандуряники смакують і гарячими, і в охолодженому вигляді — страва настільки вдала, що швидко стане фаворитом вашої родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт. (450 г);
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Для начинки:

  • гриби печериці — 6–7 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сир твердий — 100–150 г.

Спосіб приготування

Очистити картоплю та натерти її на грубій тертці. Додати натерту цибулю, сіль, яйце та трохи чорного перцю. Сік, який утвориться, не відціджувати — саме він забезпечує ніжність і соковитість картопляної маси. Перемішати до однорідності, не додаючи борошна, щоб бандуряники залишались легкими та повітряними.

новий рецепт дерунів
Натерта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді обсмажити картопляну масу з обох боків до рум’яної скоринки, але не доводити до повної готовності, адже потім страва запікатиметься. Кришкою не накривати, щоб деруни не відпарились.

новий рецепт зразів
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки нарізати гриби шматочками, а цибулю — чверть кільцями. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати гриби й смажити, поки випарується волога. Посолити, поперчити, ввести сметану, перемішати та трохи протушкувати. Підготувати формочки для запікання. Викласти шар обсмажених дерунів, зверху посипати тертим сиром, далі викласти ложку грибної начинки. Повторювати, чергуючи шари дерунів, сиру й грибів. Завершити шаром сиру для утворення золотистої скоринки.

смачні деруни та зрази
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у розігрітій до 170°C духовці приблизно 15 хвилин. Після запікання дати бандуряникам трохи охолонути — вони стануть щільними й легко триматимуть форму. Подавати гарячими, зі сметаною та зеленню, або доповнити свіжими помідорами.

Вечеря Деруни картопля рецепт Українська кухня
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
