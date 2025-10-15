Бандуряники — рецепт приготування найсмачнішої картопляної страви з фото

Картопляні "Бандуряники". Фото: gospodynka.com.ua

Бандуряники — це страва, у якій звичайна картопля розкривається по-новому. Рум’яна скоринка, ніжна серединка, аромат грибів і розплавленого сиру створюють ідеальне поєднання. Такі бандуряники смакують і гарячими, і в охолодженому вигляді — страва настільки вдала, що швидко стане фаворитом вашої родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 2 шт. (450 г);

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Для начинки:

гриби печериці — 6–7 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

сметана — 1 ст. л.;

сир твердий — 100–150 г.

Спосіб приготування

Очистити картоплю та натерти її на грубій тертці. Додати натерту цибулю, сіль, яйце та трохи чорного перцю. Сік, який утвориться, не відціджувати — саме він забезпечує ніжність і соковитість картопляної маси. Перемішати до однорідності, не додаючи борошна, щоб бандуряники залишались легкими та повітряними.

Натерта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді обсмажити картопляну масу з обох боків до рум’яної скоринки, але не доводити до повної готовності, адже потім страва запікатиметься. Кришкою не накривати, щоб деруни не відпарились.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки нарізати гриби шматочками, а цибулю — чверть кільцями. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати гриби й смажити, поки випарується волога. Посолити, поперчити, ввести сметану, перемішати та трохи протушкувати. Підготувати формочки для запікання. Викласти шар обсмажених дерунів, зверху посипати тертим сиром, далі викласти ложку грибної начинки. Повторювати, чергуючи шари дерунів, сиру й грибів. Завершити шаром сиру для утворення золотистої скоринки.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у розігрітій до 170°C духовці приблизно 15 хвилин. Після запікання дати бандуряникам трохи охолонути — вони стануть щільними й легко триматимуть форму. Подавати гарячими, зі сметаною та зеленню, або доповнити свіжими помідорами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.