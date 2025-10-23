Деруни з начинкою по-новому — рецепт приготування з куркою, який підкорює з першого разу

Деруни з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Це не просто деруни — це справжня кулінарна знахідка. Ніжне куряче філе всередині хрусткої картопляної оболонки створює ідеальний баланс смаку та текстури. Такі деруни варто готувати одразу більше — з’їдаються миттєво й стануть улюбленою стравою всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 900 г;

яйця — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

сіль, чорний перець, сушений часник — до свого смаку;

куряче філе — 350 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйця, майонез, борошно, сіль, перець і сушений часник. Добре перемішати до утворення густої, однорідної маси — це основа для дерунів.

Картопля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити й поперчити. М’ясо має бути соковитим, тому не варто нарізати його занадто дрібно — тоді після смаження воно залишиться ніжним усередині.

Курка та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту пательню з олією викласти ложкою картопляну масу, розрівняти у вигляді млинця. Зверху покласти шматочок курятини й накрити ще однією ложкою картопляної суміші, злегка розподіливши її по поверхні.

Приготування дерунів. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити деруни з двох боків до золотистої скоринки, потім зменшити вогонь, накрити кришкою і дати м’ясу повністю приготуватись. Готові деруни викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Деруни з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячими зі сметаною, часниковим соусом або вершковою заправкою. Хрустка скоринка зовні, ніжна картопляна маса й ароматне куряче філе всередині — це страва, яка розлітається зі столу за хвилини.

