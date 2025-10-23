Відео
Україна
Деруни з начинкою "по-новому" — готуйте більше, бо дуже смачно

Деруни з начинкою "по-новому" — готуйте більше, бо дуже смачно

Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:44
Оновлено: 18:45
Деруни з начинкою по-новому — рецепт приготування з куркою, який підкорює з першого разу
Деруни з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Це не просто деруни — це справжня кулінарна знахідка. Ніжне куряче філе всередині хрусткої картопляної оболонки створює ідеальний баланс смаку та текстури. Такі деруни варто готувати одразу більше — з’їдаються миттєво й стануть улюбленою стравою всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 900 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сіль, чорний перець, сушений часник — до свого смаку;
  • куряче філе — 350 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйця, майонез, борошно, сіль, перець і сушений часник. Добре перемішати до утворення густої, однорідної маси — це основа для дерунів.

рецепт дерунів
Картопля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити й поперчити. М’ясо має бути соковитим, тому не варто нарізати його занадто дрібно — тоді після смаження воно залишиться ніжним усередині.

простий рецепт дерунів з куркою
Курка та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту пательню з олією викласти ложкою картопляну масу, розрівняти у вигляді млинця. Зверху покласти шматочок курятини й накрити ще однією ложкою картопляної суміші, злегка розподіливши її по поверхні.

деруни з куркою
Приготування дерунів. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити деруни з двох боків до золотистої скоринки, потім зменшити вогонь, накрити кришкою і дати м’ясу повністю приготуватись. Готові деруни викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

як приготувати деруни з куркою
Деруни з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячими зі сметаною, часниковим соусом або вершковою заправкою. Хрустка скоринка зовні, ніжна картопляна маса й ароматне куряче філе всередині — це страва, яка розлітається зі столу за хвилини. 

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря Деруни картопля рецепт зрази з грибами курка обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
