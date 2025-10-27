Відео
Дата публікації: 27 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 14:50
Сало в банці за рецептом дідуся — пряна закуска без варіння та копчення
Мариноване сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт — справжня класика української кухні. Таке сало готували ще наші дідусі й бабусі: без варіння, без копчення, зате з неймовірним ароматом спецій і часнику. Воно виходить ніжним, пряним і чудово підходить як до гарячого борщу, так і для швидких бутербродів. А головне — готується просто у банці, без зайвих зусиль і складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  1. сало — 600 г;
  2. цибуля — 1 шт.;
  3. часник — 4 зубчики;
  4. приправа до сала — 25 г;
  5. оцет 9% — 6 ст. л.

Спосіб приготування

Сало промити, обсушити й нарізати середніми шматочками — такими, щоб їх було зручно подавати до столу.

рецепт маринованого сала
Спеції та оцет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити або нарізати пластинками. У мисці змішати сало з цибулею, часником і приправами. Якщо готової суміші немає, можна зробити власну — із чорного перцю, паприки, сушеного часнику та коріандру. Добре перемішати руками, щоб спеції рівномірно вкрили кожен шматочок сала.

рецепт закуски з сала
Сало та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати оцет, знову перемішати й залишити на 2–3 години при кімнатній температурі — цього часу вистачить, щоб м’ясо наситилося ароматами.

простий рецепт маринованого сала
Бутерброди з салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі перекласти сало у чисті банки, щільно утрамбовуючи шарами разом із цибулею та часником. Закрити кришками та поставити у холодильник. Вже через добу сало готове до подачі, але справжній смак проявиться на другий або третій день — воно стане ніжним, ароматним і трохи пікантним.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
