Сало в банці за рецептом дідуся — пряна закуска без варіння та копчення

Мариноване сало. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт — справжня класика української кухні. Таке сало готували ще наші дідусі й бабусі: без варіння, без копчення, зате з неймовірним ароматом спецій і часнику. Воно виходить ніжним, пряним і чудово підходить як до гарячого борщу, так і для швидких бутербродів. А головне — готується просто у банці, без зайвих зусиль і складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

сало — 600 г; цибуля — 1 шт.; часник — 4 зубчики; приправа до сала — 25 г; оцет 9% — 6 ст. л.

Спосіб приготування

Сало промити, обсушити й нарізати середніми шматочками — такими, щоб їх було зручно подавати до столу.

Спеції та оцет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити або нарізати пластинками. У мисці змішати сало з цибулею, часником і приправами. Якщо готової суміші немає, можна зробити власну — із чорного перцю, паприки, сушеного часнику та коріандру. Добре перемішати руками, щоб спеції рівномірно вкрили кожен шматочок сала.

Сало та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати оцет, знову перемішати й залишити на 2–3 години при кімнатній температурі — цього часу вистачить, щоб м’ясо наситилося ароматами.

Бутерброди з салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Далі перекласти сало у чисті банки, щільно утрамбовуючи шарами разом із цибулею та часником. Закрити кришками та поставити у холодильник. Вже через добу сало готове до подачі, але справжній смак проявиться на другий або третій день — воно стане ніжним, ароматним і трохи пікантним.

