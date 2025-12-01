Вода, соль и лук — рецепт приготовления грудинки с фото для вкусной замены колбасы

Рецепт грудинки вместо колбасы — нужна вода, соль и лук
Этот простой способ приготовления грудинки позволяет получить идеальную мясную закуску без лишних усилий. Сочетание луковой шелухи, специй и правильной технологии создает натуральный аромат и легкий эффект копчености. Такая грудинка станет не только более полезной альтернативой колбасе, но и настоящим домашним деликатесом, который захочется готовить снова и снова.
Вам понадобится:
- грудинка — 1,5-2 кг;
- соль — 120-150 г;
- перец горошком — 1,5 ч. л.;
- лавровый лист — 3-4 шт.;
- луковая шелуха — с 1-2 кг лука;
- паприка сушеная — по своему вкусу;
- паприка копченая — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- чеснок — 5 зубчиков.
Способ приготовления
Промыть грудинку под холодной водой и обсушить полотенцем, чтобы она лучше впитала специи во время варки. Подготовить большую кастрюлю, выложить на дно и вдоль стенок луковую шелуху, чтобы создать естественную ароматную среду и придать мясу красивый оттенок.
Положить грудинку поверх шелухи, добавить соль, перец горошком и лавровый лист. Залить водой так, чтобы мясо было полностью покрыто.
Поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения. После закипания уменьшить нагрев, чтобы мясо томилось медленно и равномерно. Варить от 60 до 90 минут, ориентируясь на толщину куска. Важно, чтобы грудинка оставалась сочной.
После завершения варки оставить ее в отваре до полного остывания, ведь именно это обеспечивает нежность и плотную структуру.
Вынуть грудинку, обсушить и подготовить ароматную пасту из специй. Смешать сушеную паприку, копченую паприку и черный молотый перец. Чеснок измельчить до состояния густой кашицы и смешать со специями. Равномерно обмазать грудинку со всех сторон, внимательно прорабатывая каждый срез. Плотно завернуть в фольгу, чтобы смесь хорошо впиталась. Поставить в холодильник на 4-5 часов или оставить на ночь.
Когда грудинка настоится, достать ее и нарезать тонкими ломтиками. Мясо будет иметь плотную структуру, насыщенный аромат и легкий эффект копчености благодаря комбинации специй и луковой шелухи. Такая грудинка станет отличной заменой колбасным изделиям и приятно удивит глубоким домашним вкусом.
