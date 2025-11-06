Рулет из сала с хреном и горчицей — домашняя закуска, которая украсит любой праздничный стол

Рулет из сала с хреном и горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Если ищете идеальную закуску к праздничному столу — приготовьте рулет из сала с хреном и горчицей. В нем сочетаются пряный аромат, острота специй и нежная текстура сала с прослойками мяса. Такой рулет готовится просто, хранится долго и имеет неповторимый домашний вкус, который сразу возвращает в детство.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сало — 1,2 кг;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

хрен со свеклой — 3 ст. л.;

горчица крепкая — 3 ст. л.;

горчица неострая — 1 ст. л.

Способ приготовления

Выбрать кусок сала с небольшими прослойками мяса — тогда рулет будет сочным и ароматным. Если сало уже немного просолено, добавлять много соли не нужно. Осторожно срезать кожуру и нарезать сало длинными тонкими ломтиками, похожими на бекон. Важно, чтобы толщина была равномерной — тогда рулет будет держать форму.

Кусочки сала. Фото: smakuiemo.com.ua

На стол расстелить несколько слоев пищевой пленки и выложить ломтики сала внахлест, чтобы они перекрывали друг друга.

Сало и хрен. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске смешать хрен со свеклой, крепкую и нежную горчицу — образуется ароматная пряная паста. Слегка посолить и поперчить сало, затем равномерно смазать подготовленной смесью. Аромат на этом этапе уже чрезвычайно аппетитный — острый и домашний одновременно.

Приготовление рулета. Фото: smakuiemo.com.ua

С помощью пленки плотно свернуть рулет, хорошо прижимая, чтобы не оставалось воздуха. Закрутить края, а при наличии — использовать вакууматор для идеальной формы.

Готовый рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Положить рулет в холодильник на 5-6 часов или лучше на ночь, чтобы он хорошо просолился и приобрел насыщенный вкус. Перед подачей нарезать тонкими ломтиками — рулет получается плотный, ароматный и очень аппетитный. Его можно подавать как холодную закуску к хлебу, вареной картошке или даже просто с чашкой крепкого чая.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.